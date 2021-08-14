مباشر في الدوري - الأهلي (2)-(0) إنبي.. نزول طاهر وديانج

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في الجولة 30 من الدوري المصري.

يتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 65 نقطة.

بينما يحتل إنبي المركز السابع برصيد 39 نقطة.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

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ق 65: خروج الشحات والسولية ونزول طاهر وديانج

ق 53: إيبوكا يواصل تهديد مرمى الشناوي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 33: بواليا يهدر الثالث بعد عرضية من أفشة من هجمة مرتدة

ق 28: جوووول أفشة والثاني

ق 19: تسديدة قوية من دينوبيتر يتصدى لها الشناوي

ق 18: تسديدة قوية من كهربا والحارس يتصدى ببراعة

ق 14: إنذار للسولية

ق 12: جون إيبوكا يهدد مرمى الشناوي

ق 2: جووول بواليا والأول من ركنية لعبت بسرعة وأرسل منها معلول عرضية على رأس بواليا ليضعها في الشباك

انطلاق المباراة