مباشر في الدوري - الأهلي (2)-(0) إنبي.. نزول طاهر وديانج

السبت، 14 أغسطس 2021 - 20:33

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في الجولة 30 من الدوري المصري.

يتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري المصري برصيد 65 نقطة.

بينما يحتل إنبي المركز السابع برصيد 39 نقطة.

أخبار متعلقة
الزمالك أفضل من آخر موسم توج فيه بالدوري.. وأقل نقاط لـ الأهلي منذ 5 سنوات خبر في الجول – الزمالك يرفض رحيل الونش لـ أهلي جدة قائمة الأهلي - عودة سعد سمير وكوكا.. وغياب بانون وشريف ومروان

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

ق 65: خروج الشحات والسولية ونزول طاهر وديانج

ق 53: إيبوكا يواصل تهديد مرمى الشناوي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 33: بواليا يهدر الثالث بعد عرضية من أفشة من هجمة مرتدة

ق 28: جوووول أفشة والثاني

ق 19: تسديدة قوية من دينوبيتر يتصدى لها الشناوي

ق 18: تسديدة قوية من كهربا والحارس يتصدى ببراعة

ق 14: إنذار للسولية

ق 12: جون إيبوكا يهدد مرمى الشناوي

ق 2: جووول بواليا والأول من ركنية لعبت بسرعة وأرسل منها معلول عرضية على رأس بواليا ليضعها في الشباك

انطلاق المباراة

في الدوري الأهلي إنبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: "كتر خير" اللاعبين أنهم قادرون على بذل مجهود 4 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: صلاح يتغذى على الأجواء التنافسية.. عادت كرة القدم 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فان دايك: كانت مباراة صعبة.. وآمل أن أستمر في مساعدة الفريق 32 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإسباني – آلافيس (0) - (0) ريال مدريد.. محاولات بيضاء 34 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر كارتيرون: طالبت لاعبي الزمالك بالاستمتاع.. وسعيد بالهدف الثاني لهذا السبب 46 دقيقة | الدوري المصري
أليسون: لم يكن أفضل عروضنا.. وفان دايك يمنحني الأمان‎‎ 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثنائي الزمالك يغيب ضد وادي دجلة ساعة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - هازارد وبنزيمة يقودان الهجوم أمام ألافيس ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك