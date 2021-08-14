مباشر في الدوري - الأهلي (2)-(0) إنبي.. الشوط الثاني

السبت، 14 أغسطس 2021 - 20:33

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي

في الدوري الأهلي إنبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فان دايك: كانت مباراة صعبة.. وآمل أن أستمر في مساعدة الفريق 14 دقيقة | أوروبا
مباشر الدوري الإسباني – آلافيس (0) - (0) ريال مدريد.. انطلاق المباراة 15 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر كارتيرون: طالبت لاعبي الزمالك بالاستمتاع.. وسعيد بالهدف الثاني لهذا السبب 28 دقيقة | الدوري المصري
أليسون: لم يكن أفضل عروضنا.. وفان دايك يمنحني الأمان‎‎ 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ثنائي الزمالك يغيب ضد وادي دجلة 45 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - هازارد وبنزيمة يقودان الهجوم أمام ألافيس 52 دقيقة | الدوري الإسباني
كليوباترا يسرق تعادلا متأخرا أمام المحلة 53 دقيقة | الدوري المصري
صفقات باريس أثناء التقديم: وجودنا هنا شرف وهدفنا الفوز بكل شيء ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 2 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 3 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية 4 الزمالك يقرر إيقاف أحمد فتوح
قد ينال إعجابك