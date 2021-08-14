مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (2) الزمالك.. ضغط أصفر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي والزمالك ضمن الجولة 30 للدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري بـ 67 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي.

أما الإسماعيلي ففي المركز التاسع بـ 37 نقطة.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

ق72: الدراويش يهدرون فرصة 3 في 1. كرة بن يوسف في القائم، وجنش يتصدى لمتابعة شيلونجو، قبل أن تخرج تسديدة شيلونجو خارج المرمى.

ق65: بطاقة صفراء لمحمود حمدي الونش.

ق63: 4 تغييرات للإسماعيلي. مدبولي بدلا من أحمد مصطفى، وعماد حمدي بدلا من دونجا، ومحمد صادق ومصطفى فارس بدلا من شكري نجيب ومحمد عادل.

ق59: سيف الجزيري جوووول بعد عرضية المثلوثي

ق57: الهدف الأول للزمالك عن طريق إمام عاشور.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49: تصدي رائع من محمد فوزي أمام تسديدة فتوح

ق48: خطأ للزمالك من على حدود منطقة الجزاء بعد تدخل من شيلونجو على طارق حامد.

ق47: فخر الدين بن يوسف يسدد ركلة حرة فوق مرمى جنش بسنتيمترات

ق44: رأسية من الجزيري تمر بمحاذاة المرمى.

ق44: بينية رائعة من إمام عاشور تضع الجزيري في مواجهة المرمى لكن محمد فوزي يتصدى لتسديدته.

ق36: استئناف اللعب

ق35: خروج حسين السيد المصاب ومشاركة عمر الوحش.

ق33: شك في ضربة جزاء للزمالك بعد تدخل دونجا على زيزو.

ق32: فرصة خطيرة للزمالك. زيزو يمر ويلعب عرضية تسبب ارتباك لكن إمام عاشور لم يفلح في استغلالها، ثم تعود للمثلوثي الذي يلعب عرضية بعيدة على فتوح.

ق30: إنذار لحسين السيد وسجال بين الفريقين

ق20: إنذار لأسامة نبيه بسبب الاعتراض على حكم المباراة جهاد جريشة والحكم المساعد سمير جمال

ق18: إنذار لعبد الشافي وخطأ على حدود منطقة الزمالك

ق10: ضغط أبيض قوي دون فرص محققة

ق3: تسديدة من فخر الدين بن يوسف بجوار قائم جنش.