مباشر الدوري الإنجليزي - نورويتش (0)-(1) ليفربول.. الشوط الثاني
السبت، 14 أغسطس 2021 - 18:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نورويتش سيتي ضد ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد
ق 34: ماتيب كاد يسجل الثاني والدفاع يمنعه
ق 26: جوووول جوتا والأول بصناعة محمد صلاح
ق 25: إنذار لجيمس ميلنر
ق 24: تسديدة مباشرة رائعة من صلاح تمر جوار القائم بعد عرضية من ساديو ماني
ق 20: انطلاقة من تيمو بوكي وتسديدة يتصدى لها أليسون
ق 18: عرضية من أرنولد وصلاح يراوغ ويسدد والكرة في يد الحارس
ق 10: ضغط أحمر مبكر
انطلاق المباراة