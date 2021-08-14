انتهت الدوري الإنجليزي - نورويتش (0)-(3) ليفربول.. ليلة رائعة لـ محمد صلاح

السبت، 14 أغسطس 2021 - 18:00

كتب : FilGoal

ليفربول - نورويتش - محمد صلاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نورويتش سيتي ضد ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بثلاثية دون رد

ق 74: جووووول صلاح والثالث

ق 65: جوووووول فيرمينو يضيف الثاني بصناعة صلاح

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد

ق 34: ماتيب كاد يسجل الثاني والدفاع يمنعه

ق 26: جوووول جوتا والأول بصناعة محمد صلاح

ق 25: إنذار لجيمس ميلنر

ق 24: تسديدة مباشرة رائعة من صلاح تمر جوار القائم بعد عرضية من ساديو ماني

ق 20: انطلاقة من تيمو بوكي وتسديدة يتصدى لها أليسون

ق 18: عرضية من أرنولد وصلاح يراوغ ويسدد والكرة في يد الحارس

ق 10: ضغط أحمر مبكر

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي نورويتش سيتي
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