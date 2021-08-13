قائمة الأهلي - عودة سعد سمير وكوكا.. وغياب بانون وشريف
الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 21:10
كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين
دخل سعد سمير وأحمد نبيل "كوكا" قائمة الأهلي بعد غيابهما عن اللقاء الماضي ضد الإسماعيلي، بينما يستمر غياب بدر بانون عن الفريق والإصابة تبعد محمد شريف.
ويستضيف الأهلي فريق إنبي يوم السبت في الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.
وجاءت قائمة الفريق:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير
الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - سعد سمير - علي معلول - محمد هاني - أحمد نبيل "كوكا"
الوسط: محمود عبد المنعم "كهربا" - حمدي فتحي - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أكرم توفيق - طاهر محمد - جونيور أجايي
الهجوم: صلاح محسن - والتر بواليا
ويحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.
وتنطلق مباراة الأهلي وإنبي الساعة 9 مساء السبت.