مباشر في الدوري - سموحة (1) (0) طلائع الجيش.. القائم يمنع التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة وطلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة 30 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

ق 22: عرضية من الجهة اليمنى لطلائع الجيش عن طريق حسن مجدي ورأسية من ناصر منسي تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 20: ركنية لطلائع الجيش تصل إلى ناصر منسي لكن رأسيته ترتطم بالقائم الأيمن.

ق 11: جوووول أول في اللقاء عن طريق مصطفى فتحي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد بسام.

بداية اللقاء