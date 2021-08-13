مؤتمر سولشاير عن موقف سانشو وفاران من المشاركة ضد ليدز.. وبوجبا مغناطيس الإعلام‎‎

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 15:35

كتب : أحمد أباظة

سولشاير مانشستر يونايتد

سولشاير مانشستر يونايتد

أبدى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد سعادته بتحضيرات الفريق للموسم الجديد، كما تحدث عن موقف رافاييل فاران مدافع ريال مدريد المنتقل إلى أولد ترافورد.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليدز يونايتد: "لقد مررنا بفترة تحضيرية جيدة أصبحت أفضل حين عاد الجميع. حتى وإن كنا نفتقر للبعض بسبب الإصابات وفيروس كورونا، نحن نشعر بالثقة قبل خوض المباراة يوم السبت".

وعن موقف صفقة الصيف جادون سانشو من المشاركة في المباراة قال: "جادون سيشارك بالطبع. لقد حظي بأسبوع جيد ولكنه كان مريضا بعد العطلة. يبدو الآن أفضل مما توقعنا، ولكن لا يمكنني القول ما إذا كان سيبدأ المباراة".

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أما عن حالة فاران وعدم تمكنه من المشاركة قال: "لم يتدرب معنا حتى الآن فالأمور تأخذ بعض الوقت. الإجراءات لم تكتمل بنسبة 100%، ولن يشارك لأنه لم يتدرب معنا بعد. العقبة الأكبر كانت العزل الاضطراري والذي سينتهي قريبا".

وبالنظر لتطلعات مانشستر يونايتد قبل بداية الموسم أوضح سولشاير "الضغط دائما حاضر في بداية الموسم. هذا الفريق يتمحور حول الألقاب وكرة القدم الجيدة ويجب أن نواصل التطور. الفريق يبدو جائعا ولقد قمنا بصفقات جيدة".

وعن المستجدات بخصوص أنتوني مارسيال قال:"لا يفاجئني أن الفرق الأخرى تريد أنتوني لأنه لاعب جيد للغاية. لقد عاد قويا ويرغب بإثبات جودته ونحن سعداء بوجوده".

أما عن مستقبل بول بوجبا فأوضح "إنه لاعب في مانشستر يونايتد ولديه عام في عقده. لقد كُتب وقيل عنه الكثير، وكل مناقشة خضتها معه كانت إيجابية، إنه يعرف ما نريده، وهكذا سيظل الأمر معه، إنه مغناطيس للإعلام".

وأخيراً عن جاهزية مانشستر يونايتد لخوض السباق على لقب البريميرليج اختتم سولشاير "لقد أغلقنا الثغرات بصورة تدريجية، ولا شيء يصعب على هؤلاء اللاعبين، ولكننا بحاجة لموسم جيد إلى أقصى درجة، يجب أن نصل إلى ابريل ومايو بهذا المستوى".

يذكر أن مانشستر يونايتد احتل المركز الثاني في الموسم الماضي من البريميرليج وراء البطل مانشستر سيتي، ويبحث عن اللقب الغائب منذ عام 2013.

سولشاير مانشستر يونايتد فاران سانشو بوجبا
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