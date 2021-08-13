تقرير: إصابة راموس تعيد فتح سوق انتقالات باريس سان جيرمان‎‎

الجمعة، 13 أغسطس 2021 - 15:15

كتب : أحمد أباظة

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

على الرغم من صفقاته القوية للغاية حتى الآن، إلا أن سوق انتقالات باريس سان جيرمان الفرنسي لم يبلغ نهايته بعد، حيث تبقى صفقة أخيرة قد تكون مفاجأة كبرى لدعم الصفوف.

جاء ذلك بسبب إصابة أحد صفقات الصيف المجانية، وهو سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق، والتي بحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، ستفتح الباب أمام عودة فريق العاصمة الفرنسية لمطاردة السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

وكان راموس قد وصل إلى حديقة الأمراء في سوق الصيف الحالي بعد نهاية عقده مع الميرينجي، ولكن إصابته التي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهر وشهرين غيرت بعض موازين الأمور.

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ولم يقم نابولي بأي انتقالات هذا الموسم، ولكن رئيس النادي أوريليو دي لورينتس ومدربه لوتشيانو سباليتي قد أوضحا أن الجميع متاح للبيع بالسعر المناسب.

هذا تحديدا هو مربط الفرس، حيث يريد نابولي 50 مليون يورو للتخلي عن خدمات كوليبالي، ولكن الصحف ترجح كون مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يفي بالغرض.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن مانشستر يونايتد أظهر اهتمامه مرة أخرى بالمدافع السنغالي الدولي بعرض قيمته 30 مليون يورو.

يواجه نابولي أيضا مشكلة أخرى حيث يحاول التخلص من قائده لورينزو إنسيني مقابل 20 مليون يورو تفاديا لإمكانية رحيله مجانا في الصيف القادم.

وأجرى باريس سان جيرمان سوق انتقالات خرافي رفع فاتورة رواتبه بصورة جنونية، وهو ما يستبعد إمكانية إجرائه لصفقات جديدة.

يذكر أن باريس تعاقد مع أشرف حكيمي من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو، واكتفى بصفقات مجانية قوية هي راموس وجورجينيو فينالدوم وجيانلويجي دوناروما وأخيراً درة التاج ليونيل ميسي قائد برشلونة السابق.

راموس سان جيرمان
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