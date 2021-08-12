استراحة في الدوري – المصري (1) - (0) بيراميدز.. إسلام عطية جووول

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

بيراميدز - طلائع الجيش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بيراميدز والمصري التي تقام في استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري.

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نهاية الشو الأول بتقدم المصري بهدف دون رد.

ق38: جووول إسلام عطية يسجل الهدف الأول للمصري برأسية.

ق30: تسديدة من أحمد رفعت تصدى لها إكرامي بثبات ومازال التعادل السلبي مستمرا.

ق15: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن والتعادل السلبي مازال مستمرا.

انطلاق المباراة.

بيراميدز المصري في الدوري
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