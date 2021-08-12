كرة يد - كريم هنداوي يعود لـ الزمالك لمدة عامين

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 16:46

كتب : FilGoal

كريم هنداوي حارس عرين منتخب مصر لليد

أعلن نادي الزمالك ضم كريم هنداوي حارس منتخب مصر لفريق كرة اليد لمدة عامين.

مطلع يوليو الماضي، أعلن نادي يوروبارم بيليستر المقدوني عن دفع الزمالك للشرط الجزائي في عقد كريم هنداوي والحصول على خدمات اللاعب، لكن الصفقة تأجلت بسبب مشاركة اللاعب في أولمبياد طوكيو.

وسيكون هنداوي صفقة تدعيم لمركز حراسة المرمى في الزمالك بعد رحيل محمد علي حارس الفريق للاحتراف الخارجي مع نهاية عقده مع النادي.

أخبار متعلقة
كريم هنداوي: قادرون على التتويج بمونديال اليد مع باروندو "أفضل مدرب في العالم" يد - كريم هنداوي: سأوقع على عقود انضمامي إلى الزمالك يوم الخميس

May be an image of 2 people, people standing and text that says 'AMALEK SC ZAMALEK SC ZAMALEK SC ZAMALEK SC ZAMALEK SC ZAMALEK SC. AMALEK SC ZAMALEK SC ZAMALEK SC ZAMALEKSC ZAMALEK SC ALEK SC ZAMALEKSC MALEK SC ZAMALEK SC ZAMAL ZAM ZAMALEK SC ZAMALEK SC ZAMALEKSC AMALEK SC -K SC ZAMALEK'S ZAMALEK SC ZAMALEKSC ZAMALEKSC AMALEK SC HENDAWY 2023 En ZAMALE ZAMALEK SC ZAMALEK SC INTHE20TH CENTURY ZAMALEK SC SC ZAMALEK SC ZAMALEK SC AMALEILEC'

صاحب الـ33 عاما لعب للزمالك في فترتين سابقا، قبل الاحتراف في 2017 في صفوف بشيكتاش التركي.

ومن بشكتاش، انتقل هنداوي إلى دوبراجوا كوستانتا الروماني عام 2019، ثم إلى يوروبارم بيليستر المقدوني منذ شهر فبراير لعام 2020.

وقال هنداوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورت منذ ساعات اليوم الخميس: "قبل عام من نهاية عقدي مع الفريق المقدوني دفع الزمالك الشرط الجزائي قبل الأولمبياد".

وشارك هنداوي في حصول مصر على المركز الرابع في إنجاز كبير لكرة اليد المصري عبر تاريخها في الأولمبياد.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في مباراة كاس السوبر الإفريقي والمؤهلة لكأس العالم للأندية لكرة اليد يوم 18 أغسطس المقبل.

الزمالك كريم هنداوي كرة يد يد الزمالك
نرشح لكم
بعد إنجازها التاريخي.. ميار شريف تنسحب من رولان جاروس مواعيد مباريات الأربعاء 25 مايو 2022 والقنوات الناقلة.. سلة الزمالك في إفريقيا ونهائي جديد لـ مورينيو كرة يد – محمد سند ينافس على جائزتين بالدوري الفرنسي كرة طائرة - سيدات الأهلي إلى الدور الثاني من بطولة إفريقيا بالعلامة الكاملة حوار في الجول - مهاب ياسر: فضلت الزمالك عن أمريكا.. وأريد الفوز بجميع البطولات إنجاز تاريخي جديد.. ميار شريف إلى الدور الثاني في رولان جاروس كرة يد - مروة عيد تحصد هدافة الدوري الفرنسي وترشيحها لجائزة أفضل لاعبة في الموسم يد - علي زين ويحيى خالد يتجنبا الاصطدام في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
نهائي أبطال أوروبا.. ما بين 4 سنوات غيرت الظروف والدوافع وبدلت الموقف 20 دقيقة | تقرير في الجول
رومانو: بايرن يحسم صفقة جديدة من أياكس 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من الاتحاد المغربي يكشف لـ في الجول كواليس طلب كاف تقليل حصة كل فريق من التذاكر 41 دقيقة | الكرة المصرية
من أجل الودية بين المنتخبين.. اتحاد الكرة المصري يستقبل القنصل العام لكوريا الجنوبية 41 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس أسوان لـ في الجول: نوافق على الاستثمار في الموسم الجديد ولكن بثلاثة شروط ساعة | الكرة المصرية
شركة الأهلي: كاف أخطرنا بتخصيص 10 آلاف تذكرة لجمهورنا في نهائي إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
NBA - دالاس يحقق فوزه الأول على جولدن ستيت في نهائي القسم الغربي ساعة | كرة سلة
قائد ليفربول يعلق على تصريحات صلاح حول الانتقام من ريال مدريد ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون