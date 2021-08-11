انتهى السوبر الأوروبي – تشيلسي (1) - (1) فياريال.. البلوز ينتصرون بركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وفياريال التي تقام اليوم الأربعاء في ملعب ويندسور بارك في أيرلندا الشمالية في السوبر الأوروبي.

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نهاية المباراة بانتصار تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

راؤول ألبيول يهدر وكيبا يتألق ويتصدى له ويهدي تشيلسي لقب السوبر الأوروبي.

روديجير يسجل الركلة السابعة لتشيلسي بنجاح.

خوان فويث يدرك التعادل لفياريال.

بوليسيتس يسجل الركلة السادسة بنجاح لتشيلسي.

داني رابا يدرك التعادل لفياريال واللجوء الآن لركلة وركلة لتحديد المنتصر.

جورجينيو يسجل الركلة الخامسة بنجاح لتشيلسي.

موي جوميز يسجل الركلة الرابعة بنجاح لفياريال.

ماسون ماونت يسجل الركلة الرابعة بنجاح لتشيلسي.

بيرفيس إستوبينان يدرك التعادل لفياريال.

ماركوس ألونسو يسجل الركلة الثالثة لتشيلسي بنجاح.

عيسى ماندي يهدر الركلة الثانية وكيبا يتصدى له ويدرك التعادل لتشيلسي.

أزبليكويتا يسجل الركلة الثانية لتشيلسي بنجاح.

جيرارد مورينو يسجل الركلة الأولى لفياريال.

كاي هافيرتز يهدر ركلة تشيلسي الأولى وسيرجيو أسينخو يتصدى له.

نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لركلات الترجيح.

ق119: مشاركة كيبا بدلا من إدوارد ميندي.

انطلاق الشوط الإضافي الثاني.

نهاية الشوط الإضافي الأول.

انطلاق الشوط الإضافي الأول.

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله واللجوء لشوطين إضافيين.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق73: جوووووووووول فياريال يدرك التعادل عن طريق جيرارد مورينو.

ق52: يا ربااااااه القااائم يحرم فياريال من هدف التعادل بتسديدة زاحفة من جيرارد مورينو بعد خطأ فادح من إدوارد ميندي في لعبه لركلة مرمى.

ق48: تسديدة قوية من هافيرتز ارتطمت في الشباك من الخارج.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ق45+3: يا رباااااااااه تسديدة على الطائر صاروخية من ألبرتو مورينو لكن الكرة ارتطمت في العارضة وسقط على خط المرمى وتذهب بعيدا لتضيع فرصة التعادل على فياريال.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق43: تبديل اضطراري أول لتشيلسي بخروج زياش ومشاركة كريستيان بوليسيتش.

ق42: إصابة حكيم زياش واضطراره للخروج مستبدلا.

ق35: حارس فياريال يتألق أمام تسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء من ماركوس ألونسو كاد يقتل بها المباراة.

ق33: تسديدة قوية من بولاي ديا ولكن إدوارد ميندي تألق وتصدى له.

ق27: جوووووووول زيااااش يسجل الهدف الأول لتشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من هافيرتز.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين.

ق6: حارس فياريال يتألق ويحرم فيرنر من هدف محقق.

انطلاق المباراة.