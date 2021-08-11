المفاجآت مستمرة.. ليكيب: مبابي قدم طلبا للرحيل عن سان جيرمان.. لا يريد اللعب بجوار ميسي

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 20:26

كتب : رامي جمال

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان وبرشلونة

مفاجآت سوق الانتقالات الصيفية في عام 2021 يبدو أنها لا تريد الانتهاء فبعدما رحل ليونيل ميسي عن برشلونة وانضم إلى باريس سان جيرمان ليجاور غريمه الأزلي سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد جاء الدور على كيليان مبابي نجم الفريق الفرنسي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ووفقا لبرنامج تليفزيوني يبث عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية فقد زعم التقرير أن مبابي قدم طلبا لإدارة ناديه للرحيل إما الصيف الجاري أو المقبل مجانا.

وينتهي تعاقد مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يجدده.

أخبار متعلقة
تقرير: راموس عرض على ميسي البقاء في منزله بدلا من فندق.. سيدافع عنه الآن تقرير يكشف كواليس رحيل ميسي من برشلونة ومفاوضات سان جيرمان: صدمة وإقناع وعرض نيمار ستيفن كري يعلق على اختيار ميسي للقميص رقم 30 فونتي: مستعدون لتحدي ميسي..ونصحت رونالدو بالانتقال لـ ليل

وأشار التقرير إلى أن مبابي يرغب في الانتقال لريال مدريد إما الصيف الجاري أو المقبل مجانا.

وأوضح التقرير أن مبابي لا يريد اللعب بجوار ميسي وأبلغ ناديه بذلك الأمر قبل عدة أسابيع.

وعلقت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية على النبأ وقالت إن مبابي هو الوحيد من لاعبي سان جيرمان الذي لم يظهر أي رد فعل حول التعاقد مع ميسي مثل نيمار على سبيل المثال.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن هذا يوضح أن مبابي غير سعيد بقدوم ميسي.

مبابي ميسي سان جيرمان ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر السوبر الأوروبي – تشيلسي يتحدى فياريال 3 دقيقة | أوروبا
المفاجآت مستمرة.. ليكيب: مبابي قدم طلبا للرحيل عن سان جيرمان.. لا يريد اللعب بجوار ميسي 14 دقيقة | الدوري الفرنسي
مباشر في الدوري - الأهلي ضد الإسماعيلي 25 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الإسماعيلي – باهر المحمدي أساسي.. وفخر الدين بن يوسف وشكري نجيب يقودان الهجوم 32 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل السوبر الأوروبي - زياش وفيرنر أساسيان مع تشيلسي.. ومورينو يقود هجوم فياريال 32 دقيقة | أوروبا
تشكيل الأهلي - عودة أيمن وأكرم للدفاع أمام الإسماعيلي.. وأجايي أساسي 33 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: راموس عرض على ميسي البقاء في منزله بدلا من فندق.. سيدافع عنه الآن 51 دقيقة | الدوري الفرنسي
بيراميدز يوافق على استضافة مباراتي الزمالك ضد دجلة والإنتاج بملعب الدفاع الجوي 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك