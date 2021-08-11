انتهت في الدوري - الأهلي (1)-(1) الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي التي تجمعهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري وتقام في استاد الإسكندرية.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

ق93: رأسية حمدي فتحي تصطدم بالقائم

ق92: تسديدة من أفشة بجوار القائم

6 دقائق وقت بدل ضائع

ق89: طاهر يهدر فرصة خطيرة ينقذها حارس الإسماعيلي محمد فوزي

ق85: دخول بينسون شيلونجو وعماد حمدي للإسماعيلي في مكان شكري نجيب ومحمود دونجا

ق84: رأسية من صلاح محسن فوق العارضة

ق83: طاهر يحاول تهديد المرمى ولكن عرضيته جاءت بجوار القائم

ق 74: طاهر يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى

ق 70: فرصة خطيرة من بواليا ويهدر الثاني

ق 69: نزول طاهر وصلاح محسن بدلا من الشحات وديانج

ق 65: جووول التعادل للإسماعيلي عن طريق فخر الدين بن يوسف

ق 62: نزول حمدي فتحي بدلا من أجايي

ق 60: الفيديو لا يحتسب ركلة جزاء للإسماعيلي ويحتسب خطأ في منتصف الملعب للأهلي

ق 49: فرصة خطيرة من فخر الدين والشناوي يتصدى للكرة

ق 46: بواليا يهدر فرصة الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 43: نزول مدبولي بدلا من محمد صادق

ق 40: نزول والتر بواليا بدلا من محمد شريف

ق 36: إصابة محمد شريف وخروجه

ق 25: إنذار أول لمحمود دونجا لاعب الإسماعيلي

ق 22: جووووول محمد شريف والأول للاهلي

ق 19: أجايي يهدر فرصة خطيرة للأهلي

ق 4: مرور من أكرم توفيق وتسديدة بالقدم اليسرى يبعدها الحارس ركنية

ق 3: ضغط أصفر مبكر من الإسماعيلي

انطلاق المباراة