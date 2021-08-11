دي خيا: مازال لدي العديد من السنوات مع مانشستر يونايتد

شدد ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد على رغبته في البقاء للعديد من السنوات الإضافية مع الفريق.

وكانت بعض التقارير قد كشفت عن إمكانية رحيل الحارس الإسباني في ظل وجود دين هيندرسون.

وقال دي خيا في تصريحات لموقع مانشستر يونايتد: "لقد أمضيت سنوات طويلة في النادي، وهذا مصدر فخر كبير بالنسبة لي لأنني تمكنت من اللعب لعدة مواسم في فريق مثل مانشستر يونايتد".

واستمر "لكن عليك أن تعيش في الحاضر، أعتقد أنه لا يزال أمامي سنوات طويلة مع النادي، أنا متحمس لذلك، أشعر بالقوة وأنا حريص جدا على العمل بكل قوة من أجل النادي".

وأضاف "أشعر بالارتياح ولدي ثقة كبيرة في نفسي، وأعتقد أنه يجب أن يكون موسما كبيرا لنا جميعا".

ويحتفل الحارس صاحب الـ 30 عاما بوصوله لعشرة أعوام في حراسة عرين الشياطين الحمر.

وشارك دي خيا الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد في 36 مباراة، تمكن خلالهم من الحفاظ على شباكه نظيفه في 12 مباراة، سكنت شباكه 46 هدف في جميع البطولات.