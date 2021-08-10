مباشر الدوري المصري - الاتحاد (1)-(2) الزمالك.. جووول عبد الشافي والثاني

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 20:27

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري والزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الزمالك التي تجمعهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري، وتقام بملعب الإسكندرية.

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ق 81: إنذار لخالد قمر

ق 74: جووول التعادل للاتحاد السكندري بضربة رأسية من خالد قمر

ق 72: نزول حجي بدلا من فوزي الحناوي ونزول مروان حمدي بدلا من الجزيري

ق 62: جووول أوباما والأول للزمالك

ق 55: خروج عبد السميع إبراهيم ونزول عبد الغني محمد

ق 55: نزول إمام عاشور وأوباما بدلا من عبد العزيز وشيكابالا

ق 50: إنذار لمروان عطية وبنشرقي

نزول عبد السميع إبراهيم بدلا من عمار حمدي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 40: تسديدة قوية من عبد العزيز يبعدها صبحي

ق 18: إنذار على خالد الغندور لاعب الاتحاد بعد تدخل قوي مع المثلوثي

انطلاق المباراة

الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
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