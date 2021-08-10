مباشر في الدوري – دجلة في ضيافة المحلة والمقاصة ضد كليوباترا.. انطلاق المباراتين

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة 29 من الدوري المصري، والتي ستجمع بين غزل المحلة ووادي دجلة، ومصر للمقاصة وسيراميكا كليوباترا.

غزل المحلة ضد وادي دجلة

غزل المحلة يدخل المباراة وهو في المركز الـ 13 بـ 32 نقطة، وهو بعيد نسبيا عن مناطق الخطر.

أخبار متعلقة
شريف يوسع الفارق وبنشرقي يقترب من الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 بعد هدف شريف أمام دجلة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021

أما دجلة فهو في قلب الخطر، حيث يحتل المركز الـ 17 بـ 23 نقطة.

طالع التشكيل وأحداث المباراة من هنا

مصر للمقاصة ضد سيراميكا كليوباترا

الفريقان في أمان، فالمقاصة يأتي عاشرا بـ 37 نقطة فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 12 بـ 33 نقطة.

طالع التشكيل وأحداث المباراة من هنا

غزل المحلة سيراميكا كليوباترا في الدوري مصر للمقاصة وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
إريكسن قد يعود لـ أياكس بسبب قلبه 15 دقيقة | ميركاتو
مباشر في الدوري – دجلة في ضيافة المحلة والمقاصة ضد كليوباترا.. انطلاق المباراتين 16 دقيقة | الدوري المصري
ضربة لـ ريال مدريد.. إصابة سيبايوس بتمزق في أربطة الكاحل 27 دقيقة | الدوري الإسباني
كاف يعلن تفاصيل قرعة بطولتي الأندية وآخر موعد لتقديم المشاركين 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
"أساس المشروع وضمان الاستمرار".. مصدر مقرب من تاو يكشف لـ في الجول سير المفاوضات مع الأهلي ساعة | ميركاتو
الوداد يعلن تعيين الركراكي مدربا للفريق ساعة | إفريقيا
إنتر يفسخ عقده مع ناينجولان ساعة | الدوري الإيطالي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: الترجي لم يطلب أجايي.. وهذا الحل بعد رفض التجديد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 2 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد 3 انتهت أولمبياد طوكيو يد – مصر (23)-(27) فرنسا.. نهاية المباراة 4 انتهت أولمبياد طوكيو – يد مصر (31)-(33) إسبانيا.. نهاية المباراة
قد ينال إعجابك