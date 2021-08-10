مباشر في الدوري – دجلة في ضيافة المحلة والمقاصة ضد كليوباترا.. انطلاق المباراتين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة 29 من الدوري المصري، والتي ستجمع بين غزل المحلة ووادي دجلة، ومصر للمقاصة وسيراميكا كليوباترا.

غزل المحلة ضد وادي دجلة

غزل المحلة يدخل المباراة وهو في المركز الـ 13 بـ 32 نقطة، وهو بعيد نسبيا عن مناطق الخطر.

أما دجلة فهو في قلب الخطر، حيث يحتل المركز الـ 17 بـ 23 نقطة.

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مصر للمقاصة ضد سيراميكا كليوباترا

الفريقان في أمان، فالمقاصة يأتي عاشرا بـ 37 نقطة فيما يحل كليوباترا في المركز الـ 12 بـ 33 نقطة.

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