إنتر يفسخ عقده مع ناينجولان

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 - 17:04

كتب : أحمد أباظة

ناينجولان - إنتر - ميلان

أعلن إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي عن فسخ تعاقده مع لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان، وذلك تمهيدا لرحيله إلى كالياري في صفقة انتقال حر.

راجا ناينجولان

النادي : رويال انتويرب

إنتر ميلان

وقال بطل الدوري الإيطالي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي:"إنترناتسيونالي ميلانو يمكنه أن يؤكد أن عقد رادجا ناينجولان مع النادي تم إنهاؤه باتفاق مشترك".

وكانت المفاوضات بين إنتر وكالياري بشأن ناينجولان قد امتدت لأشهر بلا نتيجة، كما تلقى اللاعب البلجيكي عرضاً من بشكتاش التركي دون نتيجة نهائية أيضاً.

أخبار متعلقة
توتوسبورت: إنتر يحاول التخلص من سانشيز.. الدوري الأمريكي هو الحل تقرير: مانشستر يونايتد يغلق أبواب مارسيال في وجه إنتر‎‎ لا جازيتا ديللو سبورت: تمت.. دجيكو إلى إنتر تقرير: التاريخ يعيد نفسه.. إنتر يجد بديل لوكاكو في يونايتد‎‎

وقضى اللاعب فترات عدة في صفوف كالياري، كما تتواجد زوجته حاليا في مدينة ساردينيا موطن هذا النادي، ولهذا لم تعد رغبته في العودة إلى صفوفه سرا بالنسبة للمصادر الإعلامية المتابعة لسوق الانتقالات.

وكانت "سكاي سبورت إيطاليا" قد أشارت إلى الاتفاق قبل إعلان إنتر الرسمي، حيث كان عقد ناينجولان سينتهي في صيف 2022، ويقضي اتفاق الطرفين بحصول ناينجولان على 50% من الراتب المستحق لهذا العام الأخير.

هذا الاتفاق هو نفس ما عرضه إنتر على البرتغالي جواو ماريو الشهر الماضي كي يتمكن من الانتقال إلى أي وجهة يريدها.

وكان ناينجولان قد انضم إلى النيراتزوري قادماً من روما عام 2018 مقابل 38 مليون يورو بالإضافة إلى نيكولو زانيولو، ولكنه لم يقدم معه ما أظهره مع فريق العاصمة.

يذكر أن النجم البلجيكي البالغ من العمر 33 عاماً لعب فقط 41 مباراة رسمية بقميص إنتر، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 3.

الدوري الإيطالي إنتر ناينجولان كالياري
نرشح لكم
رأسية تنقذ إسبانيا أمام التشيك.. هالاند وميتروفيتش يستعدان للدوري الإنجليزي رونالدو وكانسيلو وتقنية الفيديو.. البرتغال تضرب سويسرا برباعية في دوري الأمم اتق شر الدقيقة الأولى.. جيرونا يقلب طاولة المنطق على إيبار ويتأهل لنهائي ملحق الدوري الإسباني بيل: أعظم فوز في تاريخ ويلز.. وخطط الاعتزال تأجلت لبعض الوقت انتهت في دوري الأمم الأوروبية - التشيك (2) - (2) إسبانيا.. البرتغال (4) - (0) سويسرا التشكيل – رونالدو يعود لهجوم البرتغال أمام سويسرا انتهى انتظار 64 عاما.. ويلز تهزم أوكرانيا وتتأهل إلى كأس العالم التشكيل – آر.دي.تي يقود هجوم إسبانيا.. وثنائي وست هام في التشيك
أخر الأخبار
وزير الرياضة: الفوز سيمنح المنتخب دفعة للأمام..وصلاح رمز يجب مساندته 9 دقيقة | منتخب مصر
أفشة: المنتخب حقق المطلوب بالفوز على غينيا.. والمستوى سيتحسن مع الوقت 19 دقيقة | منتخب مصر
رأسية تنقذ إسبانيا أمام التشيك.. هالاند وميتروفيتش يستعدان للدوري الإنجليزي 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
أول مباراة لـ إيهاب جلال.. مصطفى محمد يقود مصر لفوز قاتل على غينيا في تصفيات الأمم 37 دقيقة | منتخب مصر
رونالدو وكانسيلو وتقنية الفيديو.. البرتغال تضرب سويسرا برباعية في دوري الأمم 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتق شر الدقيقة الأولى.. جيرونا يقلب طاولة المنطق على إيبار ويتأهل لنهائي ملحق الدوري الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
بيل: أعظم فوز في تاريخ ويلز.. وخطط الاعتزال تأجلت لبعض الوقت ساعة | الكرة الأوروبية
"لا سكالونيتا" تزداد ثقة.. "ميجا" ميسي يدهس إستونيا وديا ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة منتخب مصر - 7 من الأهلي ومحترف يكملون اختيارات إيهاب جلال 2 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا 3 فوزي لقجع: عصر الاحتكار والفساد في إفريقيا انتهى.. كان لابد أن يكون النهائي مغربيا خالصا 4 خبر في الجول - الكواليس الكاملة لمفاوضات انتقال رباعي سيدات طائرة الأهلي إلى الزمالك