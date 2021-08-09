مران الأهلي - انتظام طاهر محمد.. ومحمود متولي يشارك في التدريبات الجماعية

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 19:28

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي

عاد محمود متولي مدافع الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الإثنين بعد تعافيه من الإصابة.

محمود متولي

النادي : الأهلي

الأهلي

وخضع متولي (27 عاما) لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من جاهزيته، بعدما شكا من آلام في العضلة الضامة قبل لقاء سيراميكا كليوباترا يوم السبت.

واستأنف الأهلي تدريباته في ملعب التتش بعد حصول اللاعبين على راحة يوم الأحد.

أخبار متعلقة
مؤتمر جريليش: لم أستطع رفض سيتي.. سألعب مع دي بروين وأفضل مدرب في العالم تقرير: رونالدو يراقب الأوضاع في باريس.. وفكرة اللعب جوار ميسي مستحيلة بعد رحيل ميسي.. كيف سيصبح تشكيل برشلونة في الموسم الجديد

وانتظم طاهر محمد في المران بعدما انتهت فترة الراحة التي حصل عليها عقب عودته من اليابان.

وعانى طاهر من كدمة في القدم وفضل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني إراحته في الأيام الماضية.

وعقد موسيماني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي احتفلوا فيه بيوم ميلاد زميلهم كريم وليد "نيدفيد".

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية ثم تدريبات بالكرة بإجراء مباراة تجريبية لتنفيذ أمور خططية.

وتعرض والتر بواليا لكدمة بسيطة خلال الإحماء لكنه شارك طبيعيا في المران.

وشارك في المران السداسي العائد من طوكيو بعد تمثيل منتخب مصر الأولمبي، محمد الشناوي وطاهر محمد وأكرم توفيق وأحمد رمضان "بيكهام" وصلاح محسن وناصر ماهر.

وتفوق الأهلي برباعية دون رد على كليوباترا يوم السبت في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الإسماعيلي يوم الأربعاء في الجولة 29 من البطولة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بفارق المواجهتين المباشرتين عن الزمالك الوصيف.

محمود متولي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيجابية المسحة الثانية لـ بدر بانون 3 دقيقة | مصر
راديو مونت كارلو: ميسي لن يصل إلى باريس اليوم.. المفاوضات حول عقده مستمرة 8 دقيقة | الدوري الفرنسي
رومانو: لوكاكو إلى لندن لإتمام انتقاله لـ تشيلسي 38 دقيقة | ميركاتو
4 قرارات من إدارة الزمالك بشأن ما حدث من مجلة النادي 39 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - انتظام طاهر محمد.. ومحمود متولي يشارك في التدريبات الجماعية 49 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: رونالدو يراقب الأوضاع في باريس.. وفكرة اللعب جوار ميسي مستحيلة ساعة | الدوري الفرنسي
مؤتمر جريليش: لم أستطع رفض سيتي.. سألعب مع دي بروين وأفضل مدرب في العالم ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد رحيل ميسي.. كيف سيصبح تشكيل برشلونة في الموسم الجديد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 2 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 3 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه 4 فريال أشرف فوق السحاب.. أول رياضية مصرية تفوز بالذهبية في الأولمبياد
قد ينال إعجابك