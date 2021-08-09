مران الأهلي - انتظام طاهر محمد.. ومحمود متولي يشارك في التدريبات الجماعية

عاد محمود متولي مدافع الأهلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الإثنين بعد تعافيه من الإصابة.

محمود متولي النادي : الأهلي الأهلي

وخضع متولي (27 عاما) لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من جاهزيته، بعدما شكا من آلام في العضلة الضامة قبل لقاء سيراميكا كليوباترا يوم السبت.

واستأنف الأهلي تدريباته في ملعب التتش بعد حصول اللاعبين على راحة يوم الأحد.

وانتظم طاهر محمد في المران بعدما انتهت فترة الراحة التي حصل عليها عقب عودته من اليابان.

وعانى طاهر من كدمة في القدم وفضل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني إراحته في الأيام الماضية.

وعقد موسيماني محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي احتفلوا فيه بيوم ميلاد زميلهم كريم وليد "نيدفيد".

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية ثم تدريبات بالكرة بإجراء مباراة تجريبية لتنفيذ أمور خططية.

وتعرض والتر بواليا لكدمة بسيطة خلال الإحماء لكنه شارك طبيعيا في المران.

وشارك في المران السداسي العائد من طوكيو بعد تمثيل منتخب مصر الأولمبي، محمد الشناوي وطاهر محمد وأكرم توفيق وأحمد رمضان "بيكهام" وصلاح محسن وناصر ماهر.

وتفوق الأهلي برباعية دون رد على كليوباترا يوم السبت في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 📸🦅💪 🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/V1KkcMKQ9e — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 9, 2021

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الإسماعيلي يوم الأربعاء في الجولة 29 من البطولة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بفارق المواجهتين المباشرتين عن الزمالك الوصيف.