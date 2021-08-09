مباشر في الدوري - إنبي (0) - (0) سموحة.. انطلاق الشوط الثاني

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 18:49

كتب : FilGoal

إنبي - سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي وسموحة في الجولة 29 من الدوري.

ويعد اللقاء حاسما لسموحة في مشواره للتأهل للكونفدرالية، إذ يحتاج للفوز مع تعثر الاتحاد السكندري أمام الزمالك غدا الثلاثاء.

ويحتل إنبي المركز الثامن بـ 38 نقطة أما سموحة فيحل سادسا بـ 40 نقطة.

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طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة، من هنا

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ق55: شريف رضا ينال إنذارا بعد تدخل على مصطفى شلبي، وخطأ قريب من منطقة الجزاء.

ق50: إنذار للبديل مصطفى شلبي بعد تدخل قوي على شريف رضا

تبديل في صفوف إنبي، مصطفى شلبي يحل بدلا من كريم طارق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: مصطفى فتحي يمر ويسدد لكن في الشباك الخارجية.

ق19: إنذار على إبراهيم القاضي بعدما فقد الكرة أمام عرفة السيد وعرقله في وسط الملعب.

ق10: رأسية قوية من أحمد يوسف فوق عارضة الهاني سليمان

ق4: تسديدة من مصطفى فتحي في يد عبد العزيز البلعوطي

انطلاق المباراة

إنبي سموحة في الدوري
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