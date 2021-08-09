رومانو: دجيكو يقترب من إنتر

الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 15:59

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - روما - أياكس

يبدو أن إنتر لن يهدر الوقت كثيرا.. فقد اقترب إدين دجيكو مهاجم روما من الانتقال إلى النيراتزوي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

إدين دجيكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

إنتر يقترب من إعلان انتقال مهاجمه روميلو لوكاكو إلى تشيلسي، بعدما خضع الأخير للكشف الطبي يوم الإثنين.

وأفاد فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في أخبار الانتقالات بأن دجيكو وافق على الانتقال لإنتر بعقد يمتد حتى عام 2023.

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وأوضح أن الأمر متوقف على نجاح روما في التعاقد مع مهاجم جديد في الأيام القليلة المقبلة.

ويرغب إنتر في ضم دجيكو بالإضافة إلى الإبقاء على لاوتارو مارتينيز، خاصة بعد بيع لوكاكو الوشيك.

فبعد مفاوضات استمرت أياما يبدو تشيلسي قريبا من إعادة لاعبه السابق روميلو لوكاكو بعدما وصل لاتفاق مع إنتر ميلان وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية لقطات للقاطرة البشرية وهو يخرج من المستشفى التي خضع فيها للجزء الأول من الكشف الطبي.

ويخطط ممثلو لوكاكو الآن مع تشيلسي لتحديد موعد الرحلة التي سيسافر خلالها إلى لندن هذا الأسبوع.

وأوضحت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب البلجيكي البالغ عمره 28 عاما سينتقل لبطل أوروبا مقابل 115 مليون يورو.

وأضافت أن الاتفاق شبه نهائي بين الناديين وتتبقى تفاصيل صغيرة على إعلان الصفقة.

كتبت سكاي أن الصفقة لن تتضمن لاعبا آخر ينتقل في المقابل من تشيلسي إلى إنتر ميلان.

بعد تألقه في الملاعب الإيطالية وتتويجه بالدوري مع فريق نيراتزوري، وفي ظل أزمة مالية يعيشها الأخير، أراد تشيلسي إعادة المهاجم لوكاكو.

ظهر لوكاكو مع أندرلخت ليظفر به تشيلسي في 2011، أعاره الأخير إلى وست بروميتش ألبيون ثم إيفرتون.

وفي 2014 ضمه إيفرتون بشكل نهائي من تشيلسي، وبعد 3 أعوام وبأكثر من ضعف ثمنه انتقل إلى مانشستر يونايتد.

وبعد موسمين مع فريق الشياطين الحمر انتقل إلى إنتر في 2019 مقابل 74 مليون يورو.

روما إنتر إدين دجيكو
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