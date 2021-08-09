سكاي: مدرب توتنام يجتمع مع كين "بالتباعد الاجتماعي" لإقناعه بعدم الانتقال لـ سيتي

كشفت تقارير صحفية عن تخطيط نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنام هوتسبر الجديد لاجتماع مع مهاجم الفريق هاري كين، وذلك لمناقشة مستقبله وإقناعه بالبقاء في صفوف السبرز.

وسيتم إجراء هذا الاجتماع تماشيا مع قواعد التباعد الاجتماعي، كونه يخضع حالياً للعزل الصحي الاحترازي بعد عودته من عطلة يورو 2020، والذي سيمكث به إلى يوم الخميس.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن سانتو سيجري محادثته مع كين اليوم، فقط قبل 6 أيام على انطلاق أولى مباريات توتنام في الدوري الإنجليزي، للصدفة ضد مانشستر سيتي، الوجهة المحتملة رقم 1 لهداف البريميرليج ومتصدر صناعة أهدافه في الموسم الماضي.

وكان سانتو قد قال أمس بعد فوز فريقه الودي على آرسنال: "هاري معنا، إنه يخضع للعزل في نزل الفريق، ولقد بدأ التدرب بالفعل".

وأضاف "نتوقع أن يضم هاري إلينا حين يتبع كافة البروتوكولات التي يجب علينا تطبيقها، ويجب أن نتحلى بالصرامة في التعامل مع ملية العزل والا نأخذ أي مخاطرات لأن الكل يعلم أن الوباء لا يزال هنا".

وأوضح "سأتحدث مع هاري في أقرب وقت ممكن، سيكون لدينا تدريبات يوم الإثنين، وأتمنى أن أتمكن من الحديث معه بطريقة تضمن التباعد الاجتماعي".

وكان كين قد أثار جدلاً واسعاً حين لم يصل إلى التدريبات يوم الإثنين الماضي، وهو الموعد المتفق عليه مسبقاً، ولكن المهاجم الإنجليزي الدولي نفى أنه تعمد التغيب عن المران كنوع من أنواع الضغط أو التمرد لأجل الرحيل، حيث أصر أن عودته يوم السبت كان أمرا مخططا له.

على الناحية الأخرى فإن مانشستر سيتي لا يخفي نواياه بشأن التعاقد مع كين، حيث عرض بالفعل 100 مليون جنيه استرليني في نهاية يونيو الماضي، ولكن توتنام رفض العرض.

نفس المبلغ تقريباً استخدمه الأزرق السماوي في التعاقد مع جاك جريليش نجم أستون فيلا، ولا يزال ينوي جعل هداف إنجلترا في اليورو ثاني صفقاته.

وقال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن هذا الأمر:"هو لاعب لتوتنام هوتسبر وإذا لم يرغب النادي في التفاوض ينتهي الأمر. أعتقد أن مان سيتي والعديد من الأندية في العالم تريد محاولة التعاقد معه، ونحن لا نستثني أنفسنا من ذلك، ولكن الأمر يتوقف على توتنام".

وأوضح:"الأمر مختلف عن حالة جاك (جريليش) الذي كان يملك شرطا جزائيا في عقده. هاري لاعب استثنائي ونحن لدينا الاهتمام بضمه ولكن إذا لم يرد توتنام التفاوض فلا يوجد ما يمكن قوله".

يذكر أن كين جعل رغبته واضحة في الرحيل مطلع الصيف بحثاً عن التتويج بالألقاب، أمر لم يحققه مع توتنام أبداً، وأمر لم يحققه توتنام نفسه منذ عام 2008.

ويعتقد كين أنه يملك اتفاقا شفيها مع دانييل ليفي رئيس النادي يقضي بالسماح له بالرحيل في سوق الصيف الحالي، ولكن صرح ليفي أنه سيقوم بما في صالح ناديه فيما يخص مستقبل كين، ملمحا لصعوبة بيعه كونه يملك 3 سنوات في عقده.