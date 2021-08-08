استعادة ذاكرة الانتصارات.. المصري يفوز على المقاولون بثلاثية ويحتفظ بمركزه داخل المربع الذهبي

فاز المصري على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

أحرز أهداف المباراة كل من عبداللطيف جريندو أحمد رفعت، وعمر كمال عبد الواحد للمصري ومحمد حمدي زكي للمقاولون.

وفاز المصري، بعد هزيمتين متتاليتين، أمام الإنتاج الحربي والبنك الأهلي، ليستعيد ذاكرة الانتصارات.

التشكيل

بدأ المصري المباراة بعصام ثروت في حراسة المرمى، وعمر كمال عبد الواحد كمهاجم، كما شهد تشكيل المصري عودة أحمد رفعت بعد غياب بسبب التجنيد.

بينما بدء محمج حمدي زكي في هجوم المقاولون العرب بجانب لويس إدوارد هينيستروزا.

محمد حمدي زكي يقود هجوم المقاولون بمعاونة لويس إدوارد وعمر فتحي.📋 عمر كمال ومحمد عنتر وجريندو يقودون الهجوم المصري.📋#في_الدوري pic.twitter.com/dX2gP05iTg — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) August 8, 2021

كان المصري هو المبادر بالهجوم في الشوط الأول ونجح عبداللطيف جريندو في الحصول على ركلة جزاء للمصري في الدقيقة 20، بعدما تعرض لعرقلة من محمود أبو السعود حارس المقاولون داخل منطقة الجزاء.

سدد أحمد رفعت ركلة الجزاء وتصدى لها محمود أبو السعود، ولكن جريندو تمكن من متابعة الكرة في المرمى بنفسه مسجلا الهدف الأول للمصري.

وفي الدقيقة الـ 31 سجل عمر كمال عبدالواحد هدف ثاني للمصري، ولكن ألغاه الحكم لوجوده في موقف تسلل.

ونجح محمد حمدي زكي من إدراك هدف التعادل لمصلحة المقاولون في الدقيقة الـ 36 بعد إنطلاقة رائعة من عبدالرحمن جبنه الذي مرر للويس إدوارد هينستروزا، ليمرر الكرة بدوره لمحمد حمدي زكي الذي سدد الكرة في الشباك الخالية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني سيطر المصري على مجريات المباراة بالكامل، ونجح ضغط الأخضر في إحراز الهدف الثاني عن طريق أحمد رفعت من ركلة حرة رائعة في الدقيقة الـ61.

وفي الدقيقة الـ 83 سجل عمر كمال عبدالواحد الهدف الثالث بعد متابعة لركلة حرة داخل منطقة الجزاء، أخرجها الدفاع ولكن وصلت لعمر كمال الذي سدد الكرة في المرمى.

بتسجيله في مرمى المقاولون وصل عمر كمال عبدالواحد لهدفه رقم 13 في الدوري في الموسم الحالي، ليتساوى مع أشرف بن شرقي في المركز الثالث في جدول ترتيب الهدافين.

ارتفع رصيد المصري للنقطة الـ 46 في المركز الثالث، وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الرابع، بينما توقف رصيد المقاولون عند النقطة الـ 29 في المركز الـ 14.

ويلتقي المصري في المباراة المقبلة مع بيراميدز يوم 12 أغسطس، بينما يلتقي المقاولون مع الجونة في نفس اليوم.