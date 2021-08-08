مباشر - برشلونة (2) - (0) يوفنتوس.. برايثوايت والثااني
الأحد، 08 أغسطس 2021 - 21:20
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة برشلونة ويوفنتوس، في كأس خوان جامبر الودي.
تعرف على تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة..
ق57: مارتن برايثوايت يضيف الثاني لبرشلونة برأسية رائعة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق45: نيتو يتصدى لصاروخ من رونالدو من ركلة حرة.
ق20: هدف ملغي ليوسف ضمير لاعب برشلونة بداعي التسلل
ق14: تسديدة قوية من رونالدو يتصدى لها نيتو
ق3: ديباي يسجل الهدف الأول لبرشلونة من شبه انفراد بمرمى يوفنتوس
انطلاق المباراة