مباشر - برشلونة (2) - (0) يوفنتوس.. برايثوايت والثااني

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة برشلونة ويوفنتوس، في كأس خوان جامبر الودي.

تعرف على تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة..

ق57: مارتن برايثوايت يضيف الثاني لبرشلونة برأسية رائعة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: نيتو يتصدى لصاروخ من رونالدو من ركلة حرة.

ق20: هدف ملغي ليوسف ضمير لاعب برشلونة بداعي التسلل

ق14: تسديدة قوية من رونالدو يتصدى لها نيتو

ق3: ديباي يسجل الهدف الأول لبرشلونة من شبه انفراد بمرمى يوفنتوس

انطلاق المباراة