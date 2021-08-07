في ليلة هدف حكيمي الأول.. باريس يقلب تأخره بهدف أمام تروا لانتصار بهدفين

قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف لفوز بهدفين مقابل هدف واحد على تروا ضمن مباريات الأسبوع الأول للدوري الفرنسي.

ودخل باريس سان جيرمان المباراة منقوصا من خدمات لاعبه البرازيلي نيمار بسبب المشاركة في كوبا أميركا وسيرجيو راموس للإصابة.

وتقدم وليد الحجام لتروا بالنتيجة بعد مرور 9 دقائق فقط.

أشرف حكيمي تعادل لباريس سان جيرمان بعد مرور 19 دقيقة مستغلا تمريرة من أندير هيريرا.

الأرجنتين ماورو إيكاردي بعدها بدقيقتين أضاف الهدف الثاني ليحسم باريس سان جيرمان المباراة لصالحه.

باريس سان جيرمان كان قد خسر لقب السوبر الفرنسي في افتتاح الموسم لحساب ليل بهدف نظيف.