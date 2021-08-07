الأحمر يستعيد الصدارة.. الأهلي يضرب كليوباترا برباعية ويشعل المنافسة مع الأبيض

استعاد الأهلي صدارة الدوري المصري بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا برباعية دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ23 للمسابقة.

محمد شريف النادي : الأهلي

وتصدر الأهلي الدوري بأفضلية المواجهات المباشرة على منافسه الزمالك، وبالتساوي بينهما في عدد النقاط وذلك بعدما فاز الزمالك على غزل المحلة بثلاثية دون رد.

بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 33 في المركز الـ12.

وصف المباراة

عاد محمد الشناوي حارس الأهلي وقائده للمشاركة أساسيا مع الفريق الأحمر بعدما غاب في المباريات السابقة بسبب المشاركة مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

لم ينتظر الأهلي سوى 4 دقائق ليسجل الهدف الأول الذي جاء بضربة رأسية من المدافع ياسر إبراهيم بعد ركنية لم يستطع دفاع سيراميكا كليوباترا إبعادها من أمام المرمى.

واستمر الأهلي في الهجوم بعد الهدف الأول ونجح في تسجيل الهدف الثاني عن طريق محمد شريف، لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الهدف بسبب لمسة يد على أفشة.

طرد مبكر

وشهدت الدقيقة 19 أبرز حدث في المباراة بعدما انفرد محمد شريف بمرمى سيراميكا بعد تمريرة طويلة من كهربا.

لكن الحارس عامر عامر خرج بعيدا عن منطقة الجزاء وأمسك الكرة بيده، ليشهر الحكم له البطاقة الحمراء ويخرج من المباراة مطرودا.

ودخل الحارس الثاني حمزة معوض بدلا من الظهير الأيمن رجب بكار في أول تغيير لسيراميكا.

ونفذ أفشة الركلة الحرة لتصطدم بالعارضة ثم ترتد إلى الأحمر قبل أن تصل إلى رامي ربيعة الذي سدد الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 25.

ومرة أخرى عاد الحكم للفيديو وألغى الهدف بداعي التسلل على كهربا قبل أن تصل الكرة إلى ربيعة.

وأطلق السولية تسديدة قوية أمسك بها الحارس الشاب حمزة معوض على مرتين.

وقبل نهاية الشوط الأول أطلق محمد توني تسديدة قوية مرت أعلى عارضة محمد الشناوي ليكون التهديد الأول لسيراميكا على مرمى الأهلي.

الشوط الثاني

وكما أنهى الأهلي الشوط الأول بالهجوم بدأ الشوط الثاني بهجوم قوي.

وانطلق محمد هاني من الناحية اليمنى ومرر كرة إلى محمد شريف أمام المرمى ليسدد مهاجم الفريق الأحمر الكرة جوار القائم ويهدر فرصة الثاني.

وأسفر الضغط المستمر للأهلي عن حصول حسين الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 52 بعد عرقلة حسين الشحات من قبل محمد إبراهيم.

وتقدم محمد شريف ليسدد الركلة وسجل منها هدف الأهلي الثاني.

ليرفع رصيده من الأهداف إلى الهدف رقم 18 في صدارة هدافي الدوري، وهو الهدف الأول له من ركلة جزاء طوال المسابقة.

وواصل الأهلي ضغطه الشرس على مرمى سيراميكا وأهدر محمد شريف فرصة الثالث بعد تسديدة مباشرة للكرة من عرضية الشحات لكن الحارس أبعدها لركنية.

وعاد سيراميكا ليهدد مرمى الأهلي بتسديدة بالقدم اليسرى من محمد إبراهيم، لكن محمد الشناوي أمسك بالكرة.

ودفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالثنائي والتر بواليا وجونيور أجايي بدلا من الشحات وكهربا في الدقيقة 67.

وجاء الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 72 عن طريق طارق سامي مدافع سيراميكا كليوباترا في مرماه بعدما حول تسديدة جونيور أجايي إلى شباك فريقه.

واختتم أفشة رباعية الأهلي في الدقيقة 78 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس حمزة معوض ولم يستطع التصدي لها.

بعد الهدف الرابع دفع موسيماني بالثنائي سعد سمير ومروان محسن بدلا من رامي ربيعة وأفشة.

وشارك أيضا الظهير الأيسر محمود وحيد بدلا من علي معلول.

وسيطر الأهلي على الدقائق المتبقية من المباراة دون تغيير في النتيجة، لينهي اللقاء بالفوز برباعية دون رد.

وهي المرة الأولى للأهلي في الدوري هذا الموسم الذي يحقق فيها 4 انتصارات متتالية.