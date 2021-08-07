مباشر في الدوري - الأهلي (2)-(0) سيراميكا.. ضغط أحمر قوي وشريف يهدر الثالث

السبت، 07 أغسطس 2021 - 20:26

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا - محمد شريف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة الـ23 للدوري المصري.

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ق 56: الأهلي يهدر فرصة الثالث

ق 54: جوووول شريف والثاني من ركلة جزاء

ق 52: ضربة جزاء لحسين الشحات

ق 46: شريف يهدر فرصة الهدف الثاني بعد تمريرة من محمد هاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 45: أول تهديد على مرمى الشناوي

ق 33: تسديدة قوية من السولية والحارس يتصدى لها

ق 28: إلغاء الهدف بداعي تسلل كهربا قبل أن تصل الكرة إلى ربيعة

ق 25: جوووول ربيعة والثاني للأهلي بعد ركلة حرة نفذها أفشة اصطدمت في العارضة وارتدت للأهلي قبل أن تصل إلى ربيعة ليسدد في الشباك مسجلا الهدف

ق 21: نزول حمزة معوض الحارس الثاني لسيراميكا بدلا من رجب بكار

ق 19: طرد عامر عامر بعدما خرج من منطقة الجزاء وتصدى للكرة بيده ليمنع انفراد محمد شريف

ق 15: الفيديو يلغي هدف شريف بداعي لمسة يد على أفشة قبل الهدف

ق 14: جوووول الثاني للأهلي عن طريق محمد شريف

ق 4: جوووول ياسر إبراهيم والأول بضربة رأسية

انطلاق المباراة

الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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