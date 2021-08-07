مباشر في الدوري - الأهلي (2)-(0) سيراميكا.. جووول شريف والثاني من ركلة جزاء
السبت، 07 أغسطس 2021 - 20:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة الـ23 للدوري المصري.
ــــــــــــــــــــــ
ق
ق 52: ضربة جزاء لحسين الشحات
ق 46: شريف يهدر فرصة الهدف الثاني بعد تمريرة من محمد هاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 45: أول تهديد على مرمى الشناوي
ق 33: تسديدة قوية من السولية والحارس يتصدى لها
ق 28: إلغاء الهدف بداعي تسلل كهربا قبل أن تصل الكرة إلى ربيعة
ق 25: جوووول ربيعة والثاني للأهلي بعد ركلة حرة نفذها أفشة اصطدمت في العارضة وارتدت للأهلي قبل أن تصل إلى ربيعة ليسدد في الشباك مسجلا الهدف
ق 21: نزول حمزة معوض الحارس الثاني لسيراميكا بدلا من رجب بكار
ق 19: طرد عامر عامر بعدما خرج من منطقة الجزاء وتصدى للكرة بيده ليمنع انفراد محمد شريف
ق 15: الفيديو يلغي هدف شريف بداعي لمسة يد على أفشة قبل الهدف
ق 14: جوووول الثاني للأهلي عن طريق محمد شريف
ق 4: جوووول ياسر إبراهيم والأول بضربة رأسية
انطلاق المباراة