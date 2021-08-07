مباشر في الدوري - الزمالك (3)-(0) المحلة.. نزول أيمن حفني
السبت، 07 أغسطس 2021 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد غزل المحلة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري، التي تقام بملعب الإسكندرية.
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ق 68: نزول أيمن حفني ومروان حمدي وأوباما بدلا من شيكابالا والجزيري وأحمد سيد زيزو
ق 50: المحلة يطالب بركلة جزاء
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية
ق 42: جووول الثالث للزمالك عن طريق بنشرقي
ق 38: جووول سيف الجزيري والهدف الثاني
ق 38: خروج خالد رسلان ونزول عبد الرحمن عاطف
ق 22: ركلة جزاء للزمالك لصالح سيف الجزيري
ق 17: فرصة خطيرة من عبد العزيز
ق 4: ضغط أبيض مبكر
انطلاق المباراة
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