مباشر في الدوري - الزمالك (3)-(0) المحلة.. نزول أيمن حفني

السبت، 07 أغسطس 2021 - 18:27

كتب : FilGoal

الزمالك - المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد غزل المحلة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري، التي تقام بملعب الإسكندرية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق74: رأسية مروان حمدي في يد عمرو شعبان

ق 68: نزول أيمن حفني ومروان حمدي وأوباما بدلا من شيكابالا والجزيري وأحمد سيد زيزو

ق 50: المحلة يطالب بركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية

ق 42: جووول الثالث للزمالك عن طريق بنشرقي

ق 38: جووول سيف الجزيري والهدف الثاني

ق 38: خروج خالد رسلان ونزول عبد الرحمن عاطف

ق 22: ركلة جزاء للزمالك لصالح سيف الجزيري

ق 17: فرصة خطيرة من عبد العزيز

ق 4: ضغط أبيض مبكر

انطلاق المباراة

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري
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