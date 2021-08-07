انتهت في الدوري - الزمالك (3)-(0) المحلة.. ثأر أبيض وصعود للصدارة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد غزل المحلة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري، التي تقام بملعب الإسكندرية.

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ق74: رأسية مروان حمدي في يد عمرو شعبان

ق 68: نزول أيمن حفني ومروان حمدي وأوباما بدلا من شيكابالا والجزيري وأحمد سيد زيزو

ق 50: المحلة يطالب بركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية

ق 42: جووول الثالث للزمالك عن طريق بنشرقي

ق 38: جووول سيف الجزيري والهدف الثاني

ق 38: خروج خالد رسلان ونزول عبد الرحمن عاطف

ق 22: ركلة جزاء للزمالك لصالح سيف الجزيري

ق 17: فرصة خطيرة من عبد العزيز

ق 4: ضغط أبيض مبكر

انطلاق المباراة