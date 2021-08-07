انتهت في الدوري - الزمالك (3)-(0) المحلة.. ثأر أبيض وصعود للصدارة

السبت، 07 أغسطس 2021 - 18:27

كتب : FilGoal

الزمالك - المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد غزل المحلة التي تجمعهما ضمن الجولة الـ28 من الدوري المصري، التي تقام بملعب الإسكندرية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل المحلة – رسلان يقود الهجوم بمعاونة النادري والشيخ والإخميمي ضد الزمالك تشكيل الزمالك - شيكابالا أساسي أمام المحلة.. والونش يقود الدفاع قائمة الزمالك - الونش وأيمن حفني وأحداد حاضرون ضد المحلة

ق74: رأسية مروان حمدي في يد عمرو شعبان

ق 68: نزول أيمن حفني ومروان حمدي وأوباما بدلا من شيكابالا والجزيري وأحمد سيد زيزو

ق 50: المحلة يطالب بركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية

ق 42: جووول الثالث للزمالك عن طريق بنشرقي

ق 38: جووول سيف الجزيري والهدف الثاني

ق 38: خروج خالد رسلان ونزول عبد الرحمن عاطف

ق 22: ركلة جزاء للزمالك لصالح سيف الجزيري

ق 17: فرصة خطيرة من عبد العزيز

ق 4: ضغط أبيض مبكر

انطلاق المباراة

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي لـ في الجول: جهاز إيهاب جلال وافق على التجديد ولكن.. هذه أزمتنا 2 دقيقة | الدوري المصري
قائمة بيراميدز – غياب رمضان صبحي.. وعودة جلال وعادل ضد طلائع الجيش 14 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: سنظهر بشكل أفضل أمام توتنام 22 دقيقة | أوروبا
إيهيناتشو: الحكم شاهد عرقلتي جيدا.. وتدربت كثيرا على ضربات الجزاء 29 دقيقة | أوروبا
مؤتمر كارتيرون: لا أرى ضغوطا ومن سيفوز بالدوري سيحقق لقبا تاريخيا.. وحفني فاجئنا 30 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر خالد عيد: هذا سبب انهيار المحلة.. وحقيقة عرض الزمالك لضم فتح الله 37 دقيقة | الدوري المصري
بدر بانون يخضع لمسحة جديدة لتحديد موقفه من العودة لتدريبات الأهلي ساعة | الدوري المصري
سكاي: ميسي ينتظر العقد الرسمي من باريس ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 – رباعي مصري يتأهل للنهائي للمنافسة على ميداليات 3 انتهت مصر في طوكيو - الذهب للذهب.. يووووووم تااااااريخي 4 خبر في الجول - الأهلي يضم ميكيسون مقابل 14 مليون جنيه
قد ينال إعجابك