مباشر الدرع الخيرية - ليستر سيتي (0) - (0) مانشستر سيتي.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدرع الخيرية، بين مانشستر سيتي وليستر سيتي.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق:45: القائمة وستيفن يمنعان فاردي من التقدم لليستر سيتي

ق25: ستيفن يواصل التألق أمام طوفان الثعالب

ق23: زاك ستيفن يتألق أمام لدغة أيوزي بيريز بعد جملة رائعة بين ماديسون وريكاردو ثم أيوزي يهدر

ق7: جوندوجان يسدد صاروخا من ركلة حرة يتصدى له شمايكل ببراعة.

انطلاق المباراة