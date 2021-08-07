مباشر الدرع الخيرية - ليستر سيتي (0) - (0) مانشستر سيتي.. بداية الشوط الثاني

السبت، 07 أغسطس 2021 - 18:06

كتب : FilGoal

ليستر سيتي - مانشستر سيتي (الدرع الخيرية)

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدرع الخيرية، بين مانشستر سيتي وليستر سيتي.

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق:45: القائمة وستيفن يمنعان فاردي من التقدم لليستر سيتي

ق25: ستيفن يواصل التألق أمام طوفان الثعالب

ق23: زاك ستيفن يتألق أمام لدغة أيوزي بيريز بعد جملة رائعة بين ماديسون وريكاردو ثم أيوزي يهدر

ق7: جوندوجان يسدد صاروخا من ركلة حرة يتصدى له شمايكل ببراعة.

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي ليستر سيتي الدرع الخيرية
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