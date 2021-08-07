مباشر الدرع الخيرية - ليستر سيتي (0) - (0) مانشستر سيتي.. بداية الشوط الثاني
السبت، 07 أغسطس 2021 - 18:06
كتب : FilGoal
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق:45: القائمة وستيفن يمنعان فاردي من التقدم لليستر سيتي
ق25: ستيفن يواصل التألق أمام طوفان الثعالب
ق23: زاك ستيفن يتألق أمام لدغة أيوزي بيريز بعد جملة رائعة بين ماديسون وريكاردو ثم أيوزي يهدر
ق7: جوندوجان يسدد صاروخا من ركلة حرة يتصدى له شمايكل ببراعة.
انطلاق المباراة