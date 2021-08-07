مباشر أولمبياد طوكيو 2020 قدم - إسبانيا (0) (0) البرازيل.. ريتشارلسون يهدر ركلة جزاء

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إسبانيا والبرازيل في نهائي منافسات في كرة القدم رجال بأولمبياد طوكيو 2020.

ويسعى كل منتخب لتحقيق الذهبية الثانية، البرازيل بعد ريو 2016 وإسبانيا بعد برشلونة 1992.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

--

ق 38: ريتشارلسون يهدر ركلة الجزاء أعلى من القائم.

ق 36: ضربة جزاء للبرازيل بعد العودة لتقنية الفيديو.

بداية اللقاء