مباشر أولمبياد طوكيو – يد مصر (16)-(19) إسبانيا.. بداية الشوط الثاني

السبت، 07 أغسطس 2021 - 09:51

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة اليد - طوكيو 2020

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يد مصر وإسبانيا، في تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لـ أولمبياد طوكيو.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

19-16 لإسبانيا.

ق. 28 الأحمر يسجل لمصر. 18-16 لإسبانيا.

ق. 27 - 18-15 لإسبانيا.

ق. 24 الأحمر يسجل لمصر. 15-14 لإسبانيا.

ق. 23 قداح يسجل لمصر. 14-13

ق. 21 حسن وليد قداح يسجل لمصر. 12-12

ق. 18 يحيى خالد يسجل لمصر. 10-10

ق. 17 ممدوح هاشم يسجل لمصر. 9-9

ق. 15 يحيى خالد يسجل. 8-8

ق. 10الأحمر يسجل لمصر. 6-6

ق. 9 أحمد هشام "دودو" يسجل لمصر. 5-3 لمصر.

ق. 8 أحمد الأحمر والهدف الماااائة. 4-2 لمصر.

ق. 6 ممدوح هاشم يسجل لمصر. 3-2 لمصر.

ق. 3 أحمد الأحمر يسجل التعادل. 1-1

بداية المباراة

طوكيو 2020 مصر إسبانيا
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