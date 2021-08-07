تشكيل الأهلي المتوقع – عودة الشناوي.. وأكرم أساسي أمام سيراميكا كليوباترا

يعود محمد الشناوي وأكرم توفيق لتشكيل الأهلي الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا.

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

واستقر بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، على التشكيل الأقرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

التشكيل سيشهد عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى، فيما سيبدأ أكرم توفيق كأساسي في مركز الظهير الأيمن أيضا بعد عودتهما من المشاركة في أولمبياد طوكيو.

ويبدأ ياسر إبراهيم بجانب أيمن أشرف في الدفاع بسبب غياب بدر بانون للإصابة بـ كورونا.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي.

أمامهما: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – محمود عبد المنهم "كهربا".

الهجوم: محمد شريف.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الزمالك، فيما يحل سيراميكا كليوباترا بالمركز الـ12 برصيد 33 نقطة.