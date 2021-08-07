مباشر مصر في طوكيو - تعادل فريال أمام بطلة الجزائر وتضمن الميدالية الخامسة

السبت، 07 أغسطس 2021 - 03:13

كتب : FilGoal

فريال أشرف - كاراتيه

تقام منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في اليوم قبل الأخير وبمشاركة مصرية في أكثر من لعبة.

جدول مصر في الأولمبياد كالآتي:

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الكاراتيه

7:00 صباحا - فريال أشرف - دور المجموعات

المباراة الأولى: فريال أشرف × الصينية لي جونج

فوز فريال أشرف بنتيجة 4-0 وتصدر المجموعة بعد الجولة الأولى

انطلاق المباراة

المباراة الثانية: فريال أشرف × السويسرية إيلينا كويريسي

نهاية المباراة 3-3 وفريال تفوز بأفضلية تسجيل النقطة الأولى

انطلاق المباراة

المباراة الثالثة: فريال أشرف × الإيرانية حميدة عباسعلي

نهاية المباراة بخسارة فريال 7-9 ويتأجل الحسم للجولة الرابعة

انطلاق المباراة

المباراة الرابعة: فريال أشرف × الجزائرية لمياء معطوب

انتهاء المباراة بالتعادل 0-0 وتتأهل رسميا إلى نصف النهائي وتضمن الميدالية

انطلاق المباراة

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خماسي حديث

7:00 صباحا - منافسات السباحة - أحمد الجندي وأحمد أشرف

أنهى الثنائي المصري أحمد الجندي وأحمد أشرف منافسات السباحة برياضة الخماسي الحديث في المركزين الخامس والثامن والعشرين على الترتيب

أحمد الجندي حقق زمن قدره 1:57.13 ليحصد 316 نقطة بينما أشرف حقق زمن قدره 2:06.58 برصيد 297 نقطة

10:15 صباحا - منافسات الفروسية - أحمد الجندي وأحمد أشرف

12:30 ظهرا - منافسات الجري والرماية - أحمد الجندي وأحمد أشرف

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جمباز إيقاعي

3:00 فجرا - منافسات الفرق محاولة أولى

أنهى منتخب مصر للجمباز الإيقاعي المحاولة الأولى (اللعب بالكرة) بالحصول على تقييم 36.300 في المركز 11 من أصل 14 مشاركين

انطلاق المنافسات

يتنافس 14 فريقا على التأهل للنهائي إذ يتأهل أول 8 منتخبات

4:30 فجرا - منافسات الفرق المحاولة الثانية

لم تتأهل سيدات مصر إلى النهائي إذ يصعد أول 8 فرق فقط

أنهى منتخب مصر للجمباز الإيقاعي المحاولة الثانية بالحصول على تقييم 33.050 في المركز الـ13

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سباحة توقيعية

12:30 ظهرا - منافسات اليوم الأخير - فرق

طوكيو 2020 مصر أولمبياد طوكيو
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