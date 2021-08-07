مباشر مصر في طوكيو - انطلاق مباراة فريال الثانية أمام بطلة سويسرا

تقام منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في اليوم قبل الأخير وبمشاركة مصرية في أكثر من لعبة.

جدول مصر في الأولمبياد كالآتي:

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الكاراتيه

7:00 صباحا - فريال أشرف - دور المجموعات

المباراة الأولى: فريال أشرف × الصينية لي جونج

فوز فريال أشرف بنتيجة 4-0 وتصدر المجموعة بعد الجولة الأولى

انطلاق المباراة

المباراة الثانية: فريال أشرف × السويسرية إيلينا كويريسي

انطلاق المباراة

المباراة الثالثة: فريال أشرف × الإيرانية حميدة عباسعلي

المباراة الرابعة: فريال أشرف × الجزائرية لمياء معطوب

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خماسي حديث

7:00 صباحا - منافسات السباحة - أحمد الجندي وأحمد أشرف

10:15 صباحا - منافسات الفروسية - أحمد الجندي وأحمد أشرف

12:30 ظهرا - منافسات الجري والرماية - أحمد الجندي وأحمد أشرف

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جمباز إيقاعي

3:00 فجرا - منافسات الفرق محاولة أولى

أنهى منتخب مصر للجمباز الإيقاعي المحاولة الأولى (اللعب بالكرة) بالحصول على تقييم 36.300 في المركز 11 من أصل 14 مشاركين

انطلاق المنافسات

يتنافس 14 فريقا على التأهل للنهائي إذ يتأهل أول 8 منتخبات

4:30 فجرا - منافسات الفرق المحاولة الثانية

لم تتأهل سيدات مصر إلى النهائي إذ يصعد أول 8 فرق فقط

أنهى منتخب مصر للجمباز الإيقاعي المحاولة الثانية بالحصول على تقييم 33.050 في المركز الـ13

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سباحة توقيعية

12:30 ظهرا - منافسات اليوم الأخير - فرق