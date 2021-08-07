مباشر مصر في طوكيو - انطلاق منافسات الجمباز الإيقاعي للفرق

تقام منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في اليوم قبل الأخير وبمشاركة مصرية في أكثر من لعبة.

جدول مصر في الأولمبياد كالآتي:

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جمباز إيقاعي

3:00 فجرا - منافسات الفرق محاولة أولى

انطلاق المنافسات

يتنافس 14 فريقا على التأهل للنهائي إذ يتأهل أول 8 منتخبات

4:30 فجرا - منافسات الفرق المحاولة الثانية

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الكاراتيه

7:00 صباحا - فريال أشرف - دور المجموعات

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خماسي حديث

7:00 صباحا - منافسات السباحة - أحمد الجندي وأحمد أشرف

10:15 صباحا - منافسات الفروسية - أحمد الجندي وأحمد أشرف

12:30 ظهرا - منافسات الجري والرماية - أحمد الجندي وأحمد أشرف

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سباحة توقيعية

12:30 ظهرا - منافسات اليوم الأخير - فرق