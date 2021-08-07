مباشر مصر في طوكيو - انطلاق منافسات الجمباز الإيقاعي للفرق
السبت، 07 أغسطس 2021 - 03:13
كتب : FilGoal
تقام منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في اليوم قبل الأخير وبمشاركة مصرية في أكثر من لعبة.
جدول مصر في الأولمبياد كالآتي:
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جمباز إيقاعي
3:00 فجرا - منافسات الفرق محاولة أولى
انطلاق المنافسات
يتنافس 14 فريقا على التأهل للنهائي إذ يتأهل أول 8 منتخبات
4:30 فجرا - منافسات الفرق المحاولة الثانية
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الكاراتيه
7:00 صباحا - فريال أشرف - دور المجموعات
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خماسي حديث
7:00 صباحا - منافسات السباحة - أحمد الجندي وأحمد أشرف
10:15 صباحا - منافسات الفروسية - أحمد الجندي وأحمد أشرف
12:30 ظهرا - منافسات الجري والرماية - أحمد الجندي وأحمد أشرف
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سباحة توقيعية
12:30 ظهرا - منافسات اليوم الأخير - فرق