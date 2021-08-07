مباشر مصر في طوكيو - أحمد الجندي يحقق فضية تاريخية لمصر في الخماسي الحديث

السبت، 07 أغسطس 2021 - 03:13

كتب : FilGoal

أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث

تقام منافسات أولمبياد طوكيو 2020 في اليوم قبل الأخير وبمشاركة مصرية في أكثر من لعبة.

جدول مصر في الأولمبياد كالآتي:

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الكاراتيه

7:00 صباحا - فريال أشرف - دور المجموعات

المباراة الأولى: فريال أشرف × الصينية لي جونج

فوز فريال أشرف بنتيجة 4-0 وتصدر المجموعة بعد الجولة الأولى

انطلاق المباراة

المباراة الثانية: فريال أشرف × السويسرية إيلينا كويريسي

نهاية المباراة 3-3 وفريال تفوز بأفضلية تسجيل النقطة الأولى

انطلاق المباراة

المباراة الثالثة: فريال أشرف × الإيرانية حميدة عباسعلي

نهاية المباراة بخسارة فريال 7-9 ويتأجل الحسم للجولة الرابعة

انطلاق المباراة

المباراة الرابعة: فريال أشرف × الجزائرية لمياء معطوب

انتهاء المباراة بالتعادل 0-0 وتتأهل رسميا إلى نصف النهائي وتضمن الميدالية

انطلاق المباراة

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خماسي حديث

12:30 ظهرا - منافسات الجري والرماية - أحمد الجندي وأحمد أشرف

عاااااااجل أحمد الجندي يحقق فضية الخماسي الحديث في ميدالية تاريخية لمصر

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جمباز إيقاعي

3:00 فجرا - منافسات الفرق محاولة أولى

أنهى منتخب مصر للجمباز الإيقاعي المحاولة الأولى (اللعب بالكرة) بالحصول على تقييم 36.300 في المركز 11 من أصل 14 مشاركين

انطلاق المنافسات

يتنافس 14 فريقا على التأهل للنهائي إذ يتأهل أول 8 منتخبات

4:30 فجرا - منافسات الفرق المحاولة الثانية

لم تتأهل سيدات مصر إلى النهائي إذ يصعد أول 8 فرق فقط

أنهى منتخب مصر للجمباز الإيقاعي المحاولة الثانية بالحصول على تقييم 33.050 في المركز الـ13

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سباحة توقيعية

12:30 ظهرا - منافسات اليوم الأخير - فرق

طوكيو 2020 مصر أولمبياد طوكيو
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