جيانا فاروق تحمل علم مصر في حفل ختام أولمبياد طوكيو

قررت إدارة البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 برئاسة هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن تحمل جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتية علم مصر في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية.

وأرسلت اللجنة الإعلامية لبعثة مصر في الأولمبياد، بيانا تكشف فيه بأن القرار جاء نتيجة الانجاز الذي حققته جيانا فاروق بضمان ميدالية أولمبية لمصر في منافسات الكاراتية، هي الأولى في تاريخ اللعبة التي تقام منافستها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لأول مرة.

وحسب البيان، فإن تكريم جيانا يأتي كونها ستخلد في تاريخ المشاركة المصرية في الأولمبياد وفي تاريخ الكاراتية أنها أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحقق ميدالية في منافسات الكاراتية في دورة الألعاب الأولمبية.

وتخوض جيانا فاروق مباراة الدور قبل النهائي اليوم من أجل المنافسة على التأهل للنهائي، ولكنها ضمنت ميدالية، حيث أن لوائح المنظمة للكاراتية تنص على عدم وجود مباراة لتحديد الميدالية البرونزية ويحصل الخاسران في قبل النهائي على الميدالية البرونزية.

وكان حفل الافتتاح قد حمل علم مصر خلاله علاء الدين أبوالقاسم لاعب السلاح وهداية ملاك لاعبة التايكوندو.

ورفعت هداية ملاك علم مصر أيضا في حفل ختام أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.