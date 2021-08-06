أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة هايدي عادل وأميرة قنديل بعد منافسات السباحة للخماسي

أنهت لاعبتا مصر هايدي عادل وأميرة قنديل منافسات السباحة في رياضة الخماسي الحديث.

وباتت هايدي عادل في المركز الحادي عشر بعد نهاية رياضتين بينما أميرة قنديل في المركز العشرين.

وتقام رياضة الخماسي الحديث من رياضات السلاح والسباح والفروسية والرماية والجري.

وحققت هايدي زمن قدره 2:24.35 في منافسات السباحة 200 متر.

أما أميرة قنديل فنجحت في إنهاء منافسات السباحة بزمن قدره 2:15.14.

وأنهت أميرة قنديل منافسات السباحة في المركز 16 برصيد 280 نقطة أما هايدي عادل فأنهته في المركز 33 برصيد 262 نقطة.

وبعد نهاية منافساتين من الخماسي الحديث جاءت هايدي عادل في المركز 11 برصيد 482 نقطة في الإجمالي إلى الآن.

بينما أميرة قنديل في المركز 20 برصيد 444 نقطة.

وتقام منافسات الفروسية في الساعة 10:15 صباح اليوم الجمعة بينما منافستي الجري والرماية الساعة 12:30 ظهرا.