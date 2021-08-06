مباشر مصر في طوكيو - ميدالية رابعة لمصر.. جيانا تتأهل لنصف نهائي الكاراتيه

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 03:39

كتب : FilGoal

جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه المصرية تهزم اللاعبة البيروفية

مشاركات مصرية جديدة في أولمبياد طوكيو ليوم الجمعة 6 أغسطس وأمل في إضافة ميدالية جديدة.

ويأتي جدول مباريات المصريين كالآتي:

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كاراتيه

6:00 صباحا - جيانا فاروق - دور المجموعات

المباراة الأولى جيانا فاروق × أليكساندرا ريسكو (بيرو)

فوز جيانا فاروق بنتيجة 2-0 وترفع رصيدها إلى نقطتين

انطلاق المباراة

المباراة الثانية المباراة الأولى جيانا فاروق × أنيتا سيروجينا (أوكرانيا)

جيانا فاروق تخطف المباراة في أخر ثانيتين بالفوز 2-1

انطلاق المباراة

المباراة الثالثة المباراة الأولى جيانا فاروق × ابتسام سعدني (المغرب)

فوز جيانا فاروق 5-0 وتأهلها لنصف النهائي لتضمن الميدالية

انطلاق المباراة

المباراة الرابعة المباراة الأولى جيانا فاروق × جوفانا بريكوفيتش (صربيا)

10:00 صباحا - عبد الله عبد العزيز - دور المجموعات

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جمباز إيقاعي

7:50 صباحا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي

تستكمل باقي منافسات الدور التمهيدي

3:20 فجرا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي

تقام المحاولتين الثالثة والرابعة بداية من الساعة 7:50 صباحا

المحاولة الثانية (الكرة): أنهت حبيبة مرزوق محاولتها الثانية في الجمباز الإيقاعي بحصد 22.150 نقطة في منافسة اللعب بالكرة وإجمالي النقاط بعد محاولتين 43.850 في المركز العشرين

المحاولة الأولى (الطوق): أنهت حبيبة مرزوق محاولتها بحصد 21.700 نقطة في المركز 22

انطلاق المنافسات

تشارك 26 لاعبة ويتأهل أول 10 لاعبات للنهائي

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الخماسي الحديث

7:30 صباحا - منافسات السباحة - هايدي عادل وأميرة قنديل

هايدي عادل تنهي منافسات السباحة في الخماسي الحديث بزمن قدره 2:24.35

انطلاق المنافسات

10:15 صباحا - منافسات الفروسية - هايدي عادل وأميرة قنديل

12:30 ظهرا - منافسات الجري + الرماية - هايدي عادل وأميرة قنديل

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الغطس

8:00 صباحا - مهاب مهيمن - تمهيدي 10 متر ثابت

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الفروسية

12:00 ظهرا - تمهيدي الفرق رجال

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سباحة توقيعية

12:30 ظهرا - فرق

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المصارعة

4:00 فجرا - ضياء الدين جودة × الصيني زيوي دينج - ترضية للمنافسة على برونزية

أولمبياد طوكيو – ضياء جودة يخسر فرصة المنافسة على برونزية المصارعة

طوكيو 2020 حبيبة مرزوق
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