مباشر مصر في طوكيو - جيانا لنصف النهائي.. ونتيجة الخماسي الحديث
الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 03:39
كتب : FilGoal
مشاركات مصرية جديدة في أولمبياد طوكيو ليوم الجمعة 6 أغسطس وأمل في إضافة ميدالية جديدة.
ويأتي جدول مباريات المصريين كالآتي:
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كاراتيه
1:05 ظهرا - جيانا فاروق × الصينية تشياويان - نصف النهائي
6:00 صباحا - جيانا فاروق - دور المجموعات
ميدالية جديدة لـ مصر.. جيانا فاروق تتأهل لنصف نهائي الكاراتيه وتضمن برونزية على الأقل
10:00 صباحا - عبد الله عبد العزيز - دور المجموعات
المباراة الأولى: عبد الله ممدوح × كارولي جابور (المجر)
المباراة الثانية: عبد الله ممدوح × كين نشيمورا (اليابان)
المباراة الثالثة: عبد الله ممدوح × توماس سكوت (أمريكا)
المباراة الرابعة: عبد الله ممدوح × ستانيسلاف هورونا (أوكرانيا)
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جمباز إيقاعي
7:50 صباحا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي
المحاولة الثالثة (الصولجان):
المحاولة الرابعة (الشريط):
3:20 فجرا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي
أولمبياد طوكيو – حبيبة مرزوق تنهي نصف منافسات الجمباز الإيقاعي بالمركز الـ20
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الخماسي الحديث
7:30 صباحا - منافسات السباحة - هايدي عادل وأميرة قنديل
أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة هايدي عادل وأميرة قنديل بعد منافسات السباحة للخماسي
10:15 صباحا - منافسات الفروسية - هايدي عادل وأميرة قنديل
12:30 ظهرا - منافسات الجري + الرماية - هايدي عادل وأميرة قنديل
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الغطس
8:00 صباحا - مهاب مهيمن - تمهيدي 10 متر ثابت
أنهى مهاب مهيمن محاولته الأولى في منافسات الغطس 10 متر سلم الثابت برصيد 49.20 نقطة
لكل لاعب 6 غطسات ويتأهل أول 18 للنهائي
انطلاق المنافسات
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الفروسية
12:00 ظهرا - تمهيدي الفرق رجال
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سباحة توقيعية
12:30 ظهرا - فرق
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المصارعة
4:00 فجرا - ضياء الدين جودة × الصيني زيوي دينج - ترضية للمنافسة على برونزية
أولمبياد طوكيو – ضياء جودة يخسر فرصة المنافسة على برونزية المصارعة