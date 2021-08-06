مباشر مصر في طوكيو - جيانا لنصف النهائي.. ونتيجة الخماسي الحديث

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 03:39

كتب : FilGoal

جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه المصرية تهزم اللاعبة البيروفية

مشاركات مصرية جديدة في أولمبياد طوكيو ليوم الجمعة 6 أغسطس وأمل في إضافة ميدالية جديدة.

ويأتي جدول مباريات المصريين كالآتي:

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كاراتيه

1:05 ظهرا - جيانا فاروق × الصينية تشياويان - نصف النهائي

6:00 صباحا - جيانا فاروق - دور المجموعات

ميدالية جديدة لـ مصر.. جيانا فاروق تتأهل لنصف نهائي الكاراتيه وتضمن برونزية على الأقل

10:00 صباحا - عبد الله عبد العزيز - دور المجموعات

المباراة الأولى: عبد الله ممدوح × كارولي جابور (المجر)

المباراة الثانية: عبد الله ممدوح × كين نشيمورا (اليابان)

المباراة الثالثة: عبد الله ممدوح × توماس سكوت (أمريكا)

المباراة الرابعة: عبد الله ممدوح × ستانيسلاف هورونا (أوكرانيا)

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جمباز إيقاعي

7:50 صباحا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي

المحاولة الثالثة (الصولجان):

المحاولة الرابعة (الشريط):

3:20 فجرا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي

أولمبياد طوكيو – حبيبة مرزوق تنهي نصف منافسات الجمباز الإيقاعي بالمركز الـ20

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الخماسي الحديث

7:30 صباحا - منافسات السباحة - هايدي عادل وأميرة قنديل

أولمبياد طوكيو 2020 - نتيجة هايدي عادل وأميرة قنديل بعد منافسات السباحة للخماسي

10:15 صباحا - منافسات الفروسية - هايدي عادل وأميرة قنديل

12:30 ظهرا - منافسات الجري + الرماية - هايدي عادل وأميرة قنديل

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الغطس

8:00 صباحا - مهاب مهيمن - تمهيدي 10 متر ثابت

أنهى مهاب مهيمن محاولته الأولى في منافسات الغطس 10 متر سلم الثابت برصيد 49.20 نقطة

لكل لاعب 6 غطسات ويتأهل أول 18 للنهائي

انطلاق المنافسات

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الفروسية

12:00 ظهرا - تمهيدي الفرق رجال

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سباحة توقيعية

12:30 ظهرا - فرق

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المصارعة

4:00 فجرا - ضياء الدين جودة × الصيني زيوي دينج - ترضية للمنافسة على برونزية

أولمبياد طوكيو – ضياء جودة يخسر فرصة المنافسة على برونزية المصارعة

طوكيو 2020 حبيبة مرزوق
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