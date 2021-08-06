مباشر مصر في طوكيو - جيانا تقترب من الميدالية.. فوز في أخر ثانيتين
الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 03:39
كتب : FilGoal
مشاركات مصرية جديدة في أولمبياد طوكيو ليوم الجمعة 6 أغسطس وأمل في إضافة ميدالية جديدة.
ويأتي جدول مباريات المصريين كالآتي:
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كاراتيه
6:00 صباحا - جيانا فاروق - دور المجموعات
المباراة الأولى جيانا فاروق × أليكساندرا ريسكو (بيرو)
فوز جيانا فاروق بنتيجة 2-0 وترفع رصيدها إلى نقطتين
انطلاق المباراة
المباراة الثانية المباراة الأولى جيانا فاروق × أنيتا سيروجينا (أوكرانيا)
جيانا فاروق تخطف المباراة في أخر ثانيتين بالفوز 2-1
انطلاق المباراة
المباراة الثالثة المباراة الأولى جيانا فاروق × ابتسام سعدني (المغرب)
المباراة الرابعة المباراة الأولى جيانا فاروق × جوفانا بريكوفيتش (صربيا)
10:00 صباحا - عبد الله عبد العزيز - دور المجموعات
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جمباز إيقاعي
7:50 صباحا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي
تستكمل باقي منافسات الدور التمهيدي
3:20 فجرا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي
تقام المحاولتين الثالثة والرابعة بداية من الساعة 7:50 صباحا
المحاولة الثانية (الكرة): أنهت حبيبة مرزوق محاولتها الثانية في الجمباز الإيقاعي بحصد 22.150 نقطة في منافسة اللعب بالكرة وإجمالي النقاط بعد محاولتين 43.850 في المركز العشرين
المحاولة الأولى (الطوق): أنهت حبيبة مرزوق محاولتها بحصد 21.700 نقطة في المركز 22
انطلاق المنافسات
تشارك 26 لاعبة ويتأهل أول 10 لاعبات للنهائي
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الخماسي الحديث
7:30 صباحا - منافسات السباحة - هايدي عادل وأميرة قنديل
10:15 صباحا - منافسات الفروسية - هايدي عادل وأميرة قنديل
12:30 ظهرا - منافسات الجري + الرماية - هايدي عادل وأميرة قنديل
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الغطس
8:00 صباحا - مهاب مهيمن - تمهيدي 10 متر ثابت
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الفروسية
12:00 ظهرا - تمهيدي الفرق رجال
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سباحة توقيعية
12:30 ظهرا - فرق
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المصارعة
4:00 فجرا - ضياء الدين جودة × الصيني زيوي دينج - ترضية للمنافسة على برونزية
أولمبياد طوكيو – ضياء جودة يخسر فرصة المنافسة على برونزية المصارعة