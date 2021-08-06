مباشر مصر في طوكيو - انطلاق ترضية المصارعة.. وحبيبة مرزوق في الجمباز الإيقاعي

الجمعة، 06 أغسطس 2021 - 03:39

كتب : FilGoal

حبيبة مرزوق - جمباز إيقاعي

مشاركات مصرية جديدة في أولمبياد طوكيو ليوم الجمعة 6 أغسطس وأمل في إضافة ميدالية جديدة.

ويأتي جدول مباريات المصريين كالآتي:

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جمباز إيقاعي

3:20 فجرا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي

المحاولة الثانية (الكرة):

المحاولة الأولى (الطوق):

انطلاق المنافسات

تشارك 26 لاعبة ويتأهل أول 10 لاعبات للنهائي

7:50 صباحا - حبيبة مرزوق - تمهيدي الفردي

تستكمل باقي منافسات الدور التمهيدي

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المصارعة

4:00 فجرا - ضياء الدين جودة × الصيني زيوي دينج - ترضية للمنافسة على برونزية

نهاية الجولة الأولى بالتعادل 1-1

انطلاق مباراة الترضية

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كاراتيه

6:00 صباحا - جيانا فاروق - دور المجموعات

10:00 صباحا - عبد الله عبد العزيز - دور المجموعات

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الخماسي الحديث

7:30 صباحا - منافسات السباحة - هايدي عادل وأميرة قنديل

10:15 صباحا - منافسات الفروسية - هايدي عادل وأميرة قنديل

12:30 ظهرا - منافسات الجري + الرماية - هايدي عادل وأميرة قنديل

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الغطس

8:00 صباحا - مهاب مهيمن - تمهيدي 10 متر ثابت

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الفروسية

12:00 ظهرا - تمهيدي الفرق رجال

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سباحة توقيعية

12:30 ظهرا - فرق

طوكيو 2020 حبيبة مرزوق
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