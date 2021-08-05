هيثم شعبان: الفريق يعاني من غيابات مؤثرة قبل مواجهة الأهلي

قال هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، إن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة، قبل مواجهة الأهلي، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، السبت المقبل على ملعب استاد الأهلي وي السلام.

وأوضح المدير الفني في تصريحات صحفية، أن أبرز غيابات سيراميكا كليوباترا، شادي حسين، مهاجم الفريق الذي عاني من كسر في إصبع القدم، وبدأ مرحلة التعافي، بالإضافة إلى شريف دابو، جناح الفريق، الذي يعاني من تمزق في أربطة الكاحل.

وأضاف أنه يغيب عن لقاء الأهلي كل من محمود نبيل، لاعب الإرتكاز بسبب حصوله على 3 إنذارات، وصالح جمعة، صانع ألعاب الفريق، الذي أجرى مؤخرا جراحة وتر أكيليس خلال الفترة الماضية.

وأشار شعبان إلى أن استعدادات الفريق تسير بشكل قوي لخوض لقاء الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعبين حاهزون للتحدي، ويعيشون حالة تركيز شديد، لهذه المباراة بعد غياب دام أكثر من ٤٠ يوما عن مباريات الدوري.

يذكر أن فريق سيراميكا كليوبترا يحتل المركز الـ12 برصيد 33 نقطة خلف النادي الإسماعيلي الذي يحتل المركز الـ 11 بنفس رصيد النقاط، فيما يحتل النادي الأهلي صدارة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بالتساوي مع نادي الزمالك ولكن المواجهات المباشرة تصب في صالح القلعة الحمراء.