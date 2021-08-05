الإسماعيلى يفوز وديا على العداله السعودى

فاز نادي الإسماعيلي على فريق العدالة السعودي وديا بنتيجة ثلاثه أهداف دون رد.

جاء ذلك ضمن برنامج اعداد الفريق لمواجهة النادي الأهلي الأربعاء المقبل بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز أهداف الإسماعيلي كل من محمد الشامى "هدفين" والناميبي بنسون شيلونجو هدف.

بدأ الفريق بتشكيل ضم:

حررسة المرمى: محمد صبحى

الدفاع: محمد إيهاب - مصطفى الزناري - محمد الضرف - محمد بيومى.

الوسط: عماد حمدى - محمد حسن

أمامهم: محمد الشامى - عمر الوحش - زياد طارق.

الهجوم: بنسون شيلونجو.

وشارك من على دكة البدلاء: محمد مجدى، محمد نصر، مصطفى فارس، مروان شوقى، محمد عبد السميع، عمر هنيدى، محمد سليمان.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، ويستعد لمواجهة فريق الأهلي متصدر الدوري بفارق المواجهات المباشرة عن الزمالك ببرصيد 61 نقطة يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأهلي وي السلام.