برشلونة يعلن تفاصيل إصابة دي يونج

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه فرانكي دي يونج، لكنه لم يذكر مدة غيابه.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "تعرض دي يونج لإصابة بشد في عضلة السمانة".

وأضاف البيان "كما تعرض اللاعب الشاب جافي لإصابة في الفك الأيمن".

وأتم "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

تأتي إصابة اللاعب الهولندي قبل أيام من انطلاق منافسات الموسم الجديد.

LATEST NEWS | @DeJongFrenkie21 has a pulled right calf muscle. Gavi has a fractured right jaw. Both are out pending recovery. pic.twitter.com/9gBGjATbmb — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

وأفادت جريدة موندو ديبورتيفو بتأكد غياب دي يونج عن لقاء برشلونة الودي ضد يوفنتوس يوم الأحد المقبل على كأس خوان جامبر.

وأوضح التقرير أن دي يونج قد لا يلحق بمباراة برشلونة الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد يوم 15 أغسطس الجاري.

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