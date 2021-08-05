برشلونة يعلن تفاصيل إصابة دي يونج

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 17:11

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة - خيتافي

أعلن نادي برشلونة إصابة لاعبه فرانكي دي يونج، لكنه لم يذكر مدة غيابه.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "تعرض دي يونج لإصابة بشد في عضلة السمانة".

وأضاف البيان "كما تعرض اللاعب الشاب جافي لإصابة في الفك الأيمن".

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وأتم "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

تأتي إصابة اللاعب الهولندي قبل أيام من انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وأفادت جريدة موندو ديبورتيفو بتأكد غياب دي يونج عن لقاء برشلونة الودي ضد يوفنتوس يوم الأحد المقبل على كأس خوان جامبر.

وأوضح التقرير أن دي يونج قد لا يلحق بمباراة برشلونة الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد يوم 15 أغسطس الجاري.

برشلونة فرانكي دي يونج
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