مباشر مصر في طوكيو - علي الصاوي يخسر مباراته الثانية

تنطلق منافسات اليوم الخميس في تمام الرابعة فجرا بنهائي دفع الجلة بمشاركة المصري مصطفى عمرو حسن.

وتنافس مصر اليوم الخميس لضمان 4 ميداليات، إذ يلعب مصطفى عمرو نهائي دفع الجلة كما يشارك الثنائي علي الصاوي ورضوى السيد في الكاراتيه وأخيرا يسعى منتخب اليد لحسم التأهل للنهائي وضمان الميدالية.

وإليكم جدول مباريات اليوم

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مصارعة حرة

6:05 صباحا - عمرو رضا × الكازاخي دانيار كايسانوف - ربع النهائي

ينتظر عمرو رضا تأهل كايسانوف 8-5

خسارة عمرو رضا بعد نهاية الجولة الثانية بنتيجة 6-5

نهاية الجولة الأولى بتقدم عمرو رضا 5-2

انطلاق المباراة

5:12 فجرا - عمرو رضا × البولندي كاميل ريبيكي - ثمن النهائي

عمرو يتأهل للدور ربع النهائي.

نهاية الجولة الثانية وتأهل عمرو رضا بعد الفوز 6-1

نهاية الجولة الأولى بفوز عمرو رضا 3-1

انطلاق المباراة

4:30 فجرا - ضياء الدين جودة × الجورجي جينو بيترياشفيلي - ثمن النهائي

ضياء جودة ينتظر وصول الجورجي جينو إلى النهائي من أجل خوض منافسات الترضية غدا

خسارة ضياء جودة بنتيجة 11-0

انطلاق المباراة

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كاراتيه

6:45 فجرا - علي الصاوي × التركي إراي سامدان - الجولة الثانية دور المجموعات

خسارة علي الصاوي في المباراة الثانية بنتيجة 4-1 ليصعب مهمة تأهله لنصف النهائي

علي الصاوي يبدأ المباراة الثانية أمام التركي إراي سامدان

5:05 فجرا - علي الصاوي × الياباني ناوتو ساجو - دور المجموعات

خسارة علي الصاوي بنتيجة 4-3 في المباراة الأولى

انطلاق المباراة

10:00 صباحا - رضوى السيد - دور المجموعات

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الخماسي الحديث

6:00 صباحا - منافسات السلاح فردي السيدات - هايدي مرسي وأميرة قنديل

انطلاق المنافسات

9:30 صباحا - منافسات السلاح فردي الرجال - أحمد الجندي وأحمد أشرف

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ألعاب القوى

4:05 فجرا - نهائي دفع الجلة

حقق مصطفى عمرو أفضل نتيجة مصرية في دفع الجلة بالأولمبياد بعد احتلاله المركز الثامن في الترتيب العام.

مصطفى عمرو ينهي المحاولة السادسة والأخيرة بمسافة 20.73 متر في المركز الثامن.

مصطفى عمرو ينهي المحاولة الخامسة بمسافة 20.63 متر في المركز الثامن

مصطفى عمرو يخطئ في المحاولة الرابعة ويستمر في المركز الثامن

مصطفى عمرو يخطئ في المحاولة الثالثة ويهبط للمركز الثامن، ويضمن خوض 3 محاولات أخرى بالتواجد في المراكز الثمانية الأولى.

مصطفى عمرو ينهي المحاولة الثانية بمسافة 20.73 متر في المركز السابع

مصطفى عمرو ينهي المحاولة الأولى بمسافة 20.51 متر في المركز السابع

انطلاق المنافسات

يلعب مصطفى عمرو ضمن 12 لاعبا يتنافسون على أول ثلاث ميداليات

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كرة اليد

سيتم نقل بث مباشر لمنتخب اليد أمام فرنسا في تقرير منفرد