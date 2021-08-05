مباشر مصر في طوكيو - ضياء جودة يخسر في المصارعة

الخميس، 05 أغسطس 2021 - 03:53

كتب : محمد سمير

مصطفى عمرو - رمي جلة - طوكيو 2020

تنطلق منافسات اليوم الخميس في تمام الرابعة فجرا بنهائي دفع الجلة بمشاركة المصري مصطفى عمرو حسن.

وتنافس مصر اليوم الخميس لضمان 4 ميداليات، إذ يلعب مصطفى عمرو نهائي دفع الجلة كما يشارك الثنائي علي الصاوي ورضوى السيد في الكاراتيه وأخيرا يسعى منتخب اليد لحسم التأهل للنهائي وضمان الميدالية.

وإليكم جدول مباريات اليوم

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ألعاب القوى

4:05 فجرا - نهائي دفع الجلة

مصطفى عمرو ينهي المحاولة الثانية بمسافة 20.73 متر في المركز السابع

مصطفى عمرو ينهي المحاولة الأولى بمسافة 20.51 متر في المركز السابع

انطلاق المنافسات

يلعب مصطفى عمرو ضمن 12 لاعبا يتنافسون على أول ثلاث ميداليات

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مصارعة حرة

4:30 فجرا - ضياء الدين جودة × الجورجي جينو بيترياشفيلي - ثمن النهائي

ضياء جودة ينتظر وصول الجورجي جينو إلى النهائي من أجل خوض منافسات الترضية غدا

خسارة ضياء جودة بنتيجة 11-0

انطلاق المباراة

5:12 فجرا - عمرو رضا × البولندي كاميل ريبيكي - ثمن النهائي

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كاراتيه

5:05 فجرا - علي الصاوي - دور المجموعات

10:00 صباحا - رضوى السيد - دور المجموعات

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الخماسي الحديث

6:00 صباحا - منافسات السلاح فردي السيدات - هايدي مرسي وأميرة قنديل

9:30 صباحا - منافسات السلاح فردي الرجال - أحمد الجندي وأحمد أشرف

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كرة اليد

سيتم نقل بث مباشر لمنتخب اليد أمام فرنسا في تقرير منفرد

طوكيو 2020 الكاراتيه
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